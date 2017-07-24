Siirt'te hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Siirt'te, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.



Çukurca köyündeki jandarma karakolundan çıkış yapan, güvenlik güçlerinin bulunduğu araca teröristlerce saldırı düzenlendi.



Saldırıda araçta bulunan bir asker olay yerinde şehit düştü, bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.



Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.