Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Temmuz'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 17'sinin adliyeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüphelinin tutuklandığı, 11 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.



Açıklamada, firari 7 şüpheliden birinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Muş'ta tutuklu bulunduğunun tespit edildiği, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.