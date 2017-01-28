Siirt'te çığ düştü

Siirt'in Şirvan ilçesinde çığ düşmesi sonucu park halindeki 3 araç kar altında kaldı.

Şirvan ilçesinde iki gündür etkili olan ve kalınlığı 1 metreyi aşan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Kesmetaş köyünde dağın yamacında bulunan park halindeki araçların ve bir evin üzerine çığ düştü.



Araçlarda kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.



Köylülerden Kazım Ensarioğlu yaptığı açıklamada, dağdan kopan dev kar kütlesinin köye doğu kaydığını söyledi.



Dağın yamacında bulunan araçların kar altında kaldığını ifade eden Ensarioğlu, şöyle konuştu:



"Şans eseri gündüz vakti çığ düşmesinin gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Dağın yamacına geceden park ettiğimiz minibüs, kamyonet ve bir otomobilin üzerine kar düşmesi sonucu kar altında kaldılar. Ayrıca bir evde de küçük çapta hasar oluştu. Allah'a çok şükür önemli bir şey yok. Gençlerimiz kendi imkanlarıyla küreklerle kar altında kalan araçları çıkardılar."