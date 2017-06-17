Siirt'te bir PKK'lı etkisiz hale getirildi, 6 terörist teslim oldu

Siirt'in Pervari ilçesindeki terör operasyonunda bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 6 örgüt mensubunun teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu"nda Hava Kuvvetlerinin desteğiyle başarılı sonuçlar alınmaya başlandığı belirtildi.



Silahlı İHA'ların kullanıldığı operasyonda bir teröristin ölü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Operasyon kapsamında 6 bölücü terör örgütü mensubu silah ve mühimmatı ile teslim olmuştur. Çıkan sıcak temas ve çatışmalar neticesinde bir teröristin daha öldüğü değerlendirilmektedir. Teslim olan teröristlerin ifade ve yer göstermeleri sonucunda örgütün başta Herekol Dağı alanı olmak üzere bölge yapılanması çökertilmiş, faaliyetleri engellenmiş, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, telsiz ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."



Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çözülmeye başlayan, bölgedeki mağara ve sığınaklara sıkışan teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.