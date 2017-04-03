Siirt ve Kızıltepe belediyelerinden anlamlı hizmet

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi ve Mardin'in Kızıltepe Belediyesi, ev ve hastanelerdeki engelli ve yaşlılara temizlik ve bakım hizmeti vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi ve Mardin'in Kızıltepe Belediyesi, engelli ve yaşlılara temizlik hizmeti veriyor.



Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatıyla engelli ve yaşlı vatandaşlar için "Evde ve Hastanede Berber Hizmeti Projesi" hayata geçirildi.



Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, belirli aralıklarla hastanelerde ve evlerinde ziyaret edilen yaşlı, engelli ve hastaların saç ve sakal tıraşı yapılıyor.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Tekin yaptığı açıklamada, başlattıkları projelerle vatandaşa daha kaliteli hizmet etmek için farklı çalışmalar hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.



Talep doğrultusunda hastanede yatan yaşlı ve evde hastası olan vatandaşların, berber sıkıntısını gidermek için "Evde ve hastanede berber hizmeti" uygulaması başlattıklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:



"Projemizde, belediyemizin bünyesinde çalışan berberlerimiz hastane ve eve giderek, hastalarımızı ve yaşlılarımızı tıraş ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın isteği doğrultusunda projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz."



Köyden Siirt'te tedavi olmak için gelen ve Siirt Devlet Hastanesinde tedavi gören Nevzat Dildirim, belediyenin sunduğu hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.



Hayatında ilk defa bölgede bir belediyenin yaşlılar ve engellilerin özel hayatı ile ilgili bir çalışma yaptığına şahit olduğunu aktaran Dildirim, şöyle devam etti:



"Daha önceki belediyelerin benzer bir çalışması olduğunu sanmıyorum. Görevlendirilen belediye başkanımızın yaptığı çalışmalardan halk memnun. Onun için istiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk, Kürt ve Arap hepimiz birbirimize sahip çıkalım. Allah Cumhurbaşkanımızı ve devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin."



Hasta yakını Hüseyin Dildirim de amcasının tıraş edilmesi gerektiğini ama berberler hastaneye gelmediği için zorlandıklarını söyledi.



Amcasının tıraş olduktan sonra moral kazandığını belirten Dildirim, "Belediyemizin bu tür çalışmaları çok olumlu." dedi.



Berber Mehmet Refik Zamur, da "Belediyemizin öncülüğünde bu hizmeti gerçekleştirip elimizden geldiği kadar hastalarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor." ifadesini kullandı.



BELEDİYE HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜLÜYOR



Kızıltepe Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Odabaşı’nın ilçe halkının beklediği hizmeti sunmak için başlattığı çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.



Odabaşı'nın talimatıyla oluşturulan "Belediye sizinle" ekibi, engelli ve yaşlıları ziyaret edip, ev temizliği ve tıraş hizmeti veriyor.



Odabaşı, beraberinde "Belediye sizinle" ekibi ile Turgut Özal Mahallesi'nde bazı aileleri ziyaret etti. 108 yaşındaki Şemsi Yoğrater ile bir süre sohbet eden Odabaşı, çocuklara da hediyeler dağıttı. Odabaşı, belediye imkanlarını vatandaşın ayağına götürdüklerini söyledi.



Şemsi Yoğrater, "Kaymakam ziyaretime geldiği için çok sevindim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.



"TEK BAŞINA YAŞAYAN 2 BİN YAŞLIMIZ VAR"



Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Seher Aydın, ekipte berber ve temizlik görevlisinin yanı sıra sağlık personelinin de yer aldığını söyledi.



Ev ziyaretleri sayesinde yaşlı ve engellilerin talep ve ihtiyaçlarını da aldıklarını kaydeden Aydın, şöyle devam etti:



"Saç ve tırnaklarını kesiyoruz, banyolarına yardımcı oluyoruz. Ev temizliğini yapamayanların evini temizliyoruz. Evinde tek başına yaşayan 2 bin yaşlımız var. İlk etapta onlara hizmet veriyoruz. Ondan sonra 80 yaşının üzerindeki bine yakın çifte hizmet vereceğiz."



Ersoylu Mahallesi'nde Hasan Sari’yi evinde ziyaret eden belediye ekibi, Sari'nin yatalak oğlu Abdulkadir Sari'nin sağlık kontrolünü yapıp, ardından tıraş etti ve evi temizledi.



Uygulamanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Hasan Sari, belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi.