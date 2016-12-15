Şii milisler saldırdı, tahliye konvoyu geri döndü

Halep'te İran komutasındaki Şii milisler, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere bekleyen sivillerin bulunduğu konvoya ateş açtı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin doğu Halep bölgesinde kuşatma altındaki sivillerin ilk grubunu tahliye etmesi öngörülen konvoy, İran komutasındaki Şii milislerin saldırması üzerine geri döndü. Saldırıda ölen sivillerin sayısı 4'e çıktı.



Halep'teki Sivil Savunma yetkilisi Mahmud Navlo, İran komutasındaki Şii milislerin, kuşatmadan çıkmak üzere rejimin kontrol noktasında bekleyen konvoya keskin nişancılarla düzenlediği saldırıda yaralananlardan 3’ünün daha hayatını kaybettiğini söyledi.



Böylece, olayda ölenlerin sayısı 4’e çıktı.



Navlo, olay esnasında oluşan kargaşada tüm yaralıların tespit edilemediğini, yaralı sayısının daha fazla olabileceğini bildirdi.



YARALILARI TAŞIYAN KONVOY GERİ DÖNDÜ



İran komutasındaki Şii milislerin tahliye sürecini sabote etmesi üzerine, Ramuse semtine girip İdlib iline yol almak üzere rejimin kontrol noktası yakınında bekletilen konvoy, geri döndü.



Konvoyda, 50’den fazlası ağır 200 yaralı bulunuyordu.



Olayın duyulması üzerine, tahliye için sokaklarda hazırlık yapan diğer siviller de evlerine dönerek beklemeye başladı.



Türk ve Rus yetkililerin dün gece yarısı taraflar arasında ateşkesi yeniden sağlamasının ardından, sabah saatlerinde ilk etapta yaralıların tahliyesi bekleniyordu.



İran komutasındaki güçler dün ateşkesin sağlanmaya çalıştığı sıralarda süreci sabote etmek amacıyla muhaliflere karşı geniş kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Rusya’nın devreye girmesiyle saldırı büyük ölçüde durdurulmuş ancak sabaha kadar İran güçlerinin tacizleri yer yer devam etmişti.



Doğu Halep’teki saldırılara katılan Hizbullah, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ve Bekir Tugayı bünyesindeki yaklaşık 7 bin milisi, İranlı General Seyid Cevad komuta ediyor.

Kaynak: AA