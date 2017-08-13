Şii Hilali'ne büyük darbe

Musul Arap Aşiretleri sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, ABD'nin Telafer'in doğusunda inşa ettiği askeri üssün, Şii Hilali'ne karşı atılan bir adım olduğunu belirtti.

Huveyt, yaptığı açıklamada, ABD'nin Dicle Nehri'nin batısında, Telafer'in Zummar kasabası sınırlarında inşa ettiği askeri üssün, özellikle Musullu Sünniler için önemli bir adım olduğunu ifade etti.



Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Telafer kentine 35 kilometre mesafede yer alan Kahrez Askeri Üssü'ne dair Huveyt, "İnşa edilen askeri üs ile İran'ın birkaç yıldır üzerinde çalıştığı Şii Hilali'ni kurma çabalarına darbe vurulacak. Bunun yanında İran'ın bölgedeki etkisi de azalacak." görüşünü savundu.



Üssün, ülkedeki Sünnilerin ortak talepleri göz önünde bulundurularak inşa edildiğini söyleyen Huveyt, "Irak'taki birçok aşiret temsilcisi, yazdıkları ortak bir mektupla, ABD askerlerinin bölgelerine geri dönmesini ve askeri üs kurmasını istemişti." diye konuştu.



Söz konusu askeri üssün iki önemli rolünün olacağını vurgulayan Huveyt, bu konuda şunları kaydetti:



"Kahrez Askeri Üssü'nün, Telafer'in terör örgütü DEAŞ'ın elinden geri alınması operasyonunda önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Irak ordusuna destek verip, Haşdi Şabi milislerinin sivillere karşı ihlalinin önüne geçilmeye çalışılacak. Bu askeri üssün diğer bir önemli görevi ise Sünni bölgelerin gözetimi ve özellikle İran'ın müdahalelerini yakın merceğe almaktır. Çünkü Irak'ın birçok bölgesinde Sünniler, İran milislerinin tehdidi altına girmiş durumdalar."



Irak ordusunda görevli Yarbay Mehdi el-Hafacı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Telafer ilçesi yakınlarında ABD'ye ait askeri bir üssün inşa edildiği, üssün ABD ile Irak birlikleri arasında geçen hafta Musul'un batısındaki Zummar bölgesinde yapılan görüşmeler doğrultusunda kurulduğunu belirtmişti.



Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise önceki gün yaptığı yazılı açıklamada Telafer ilçesi yakınlarında ABD askeri üssü inşa edildiği haberlerini yalanlamıştı.





