Sığınmacıların ülkelerine gidişleri sürüyor

Suriyeli sığınmacıların, Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğince oluşturulan randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor.



Gümrük sahasında randevu tarihine göre AFAD tarafından kurulan çadırlara alınan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce oluşturulan mobil hizmet birimindeki gerekli işlemlerinin ardından, otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.



Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce sınırda kurulan sağlık merkezinde UMKE tarafından 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlanıyor.



Kilis Valiliğince oluşturulan randevu sistemine kaydını yaptıran 44 bin 322 Suriyeli'den 18 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 28 bini ülkelerine geçiş yaptı.