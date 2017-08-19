Sığınmacıların ülkelerine gidişleri sürüyor

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kurban Bayramı için Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin gidişleri hafta sonunda da sürüyor.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor.



Gümrük sahası kapısında uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, randevu tarihine göre AFAD tarafından kurulan çadırlarda bekletiliyor.



Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce oluşturulan mobil hizmet birimindeki işlemlerinin ardından, polis tarafından çıkışları yapılıp ülkelerine gönderiliyor.



AFAD yetkilileri, son 4 günde yaklaşık 10 bin Suriyelinin ülkelerine geçiş yaptığını aktardı.



"TÜRK ORDUSU SAYESİNDE ANNE VE BABAMI ZİYARET EDECEĞİM"



Suriyeli İbrahim Seyho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl aradan sonra daha önce yaşadığı Azez'e gideceğini söyledi.



Azez'de yaşayan anne ve babasını Türkiye'nin sağladığı imkanlar sayesinde ziyaret edebileceğini ifade eden Seyho, "İzmit'te tır şoförlüğü yapıyorum. 6 yıldır yaşadığım topraklara gidemedim. Bu bayramda, Türk ordusunun sağladığı güven ortamı sayesinde anne ve babamı ziyaret edeceğim. İnşallah onları da Türkiye'ye getireceğim." dedi.



Öte yandan, jandarma ekipleri sırada bekleyen çocuk, yaşlı ve engellilerle özel olarak ilgilendi.