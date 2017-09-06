Sığınmacıların bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 15 Ağustos'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Halep'e bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi güvenli bölgelere giden Suriyelilerden yaklaşık 800'ü daha Türkiye'ye döndü.



Gümrükteki işlemlerin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara alınan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde Suriye plaklı minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.



Essalame Gümrük Kapısı'nda giriş işlemlerini yapan Suriyeliler, daha sonra polis eşliğinde Göç İdaresi İl Müdürlüğünce tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.



Suriyelilerin, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye girişlerine izin veriliyor.



Suriyeli Vesim Faraci, yaklaşık 3 yıl önce savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve Türkiye'ye sığındığını söyledi.



Türkiye'nin verdiği izin sayesinde uzun zamandır görmediği yakınlarıyla bayramı geçirme imkanı bulduğunu anlatan Faraci, bu tür imkanların yıl içerisinde belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini ifade etti. Faraci, "Suriye'de 'Fırat Kalkanı Harekatı' sonrası bir çok şey değişmiş. Orada yaşayan büyüklerimiz bir seneye kadar çok daha büyük değişikler olacağını söylüyor. Allah nasip ederse okulumu bitirip bende Suriye'ye dönmeyi düşünüyorum."diye konuştu.



Hamide Şeyhhasan da yaklaşık 3 yıl önce geldiği Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim gördüğünü belirterek, bayramı ülkesinde ailesi ve yakınlarıyla geçirebildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.



Halit Faraci de Türkiye'nin Suriyeliler için bayramda güzel bir fırsat verdiğini, bu sayede kendisinin de 3 yıldan beri göremediği akrabalarını görme şansını yakaladığını dile getirdi.



Öte yandan, Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapmaya başlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Kapıdaki araç kuyruğu 2 kilometreye ulaştı.



Suriyeli sığınmacılar, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.



