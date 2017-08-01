Sığınmacıların bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeli ailelerin Türkiye'ye girişleri sürüyor.

Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçiş yapan ailelerin dönüşleri devam ediyor.



Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.



Geçişlerin başladığı günden itibaren Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 24 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.



Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için 1 Haziran'da başlayan uygulamayla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 120 bin 732 Suriyeli çıkış yapmıştı.