Sığınmacıların bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerden 40 bini Türkiye'ye döndü.

Bayramı Halep'e bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli bölgelerde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in karşısındaki Essalame Gümrük Kapısı'ndan dönüşleri sürüyor.



Gümrükteki işlemlerin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara alınan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.



Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünden sonra Türkiye'ye giriş yapabiliyor.



Öte yandan, tampon bölgede kurulan sağlık merkezinde, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlem almak amacıyla Türkiye'ye dönüş yapan Suriyeli ailelerin 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapılıyor.



Suriye’ye giden eşini bekleyen Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin verilen izin sayesinde 4 yıldır göremediği annesini ve babasını ziyaret ettiğini söyledi.



Eşinin ailesini ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Aydın, "Eşim, kapıların açılması vesilesiyle 4 yıllık hasreti, 20 güne sığdırabildi. Bu imkanı sağladıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.



Ayrıca, Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapmaya başlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Kapıdaki araç kuyruğu yaklaşık 3 kilometreye ulaştı.



Suriye'ye giden sığınmacıların dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.