Sierra Leone'de 600 civarında kişi kayboldu

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kaymasında 600 civarında kişinin kaybolduğu bildirildi.

Sierra Leone Kızılhaçı, Freetown'daki afet nedeniyle 600 civarında kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.



Bu arada başkentte bir sahile cesetlerin vurduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü afet bölgesinde ilk belirlemelere göre 3 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi.



Yetkililer, dün başkentin Regent bölgesinde meydana gelen heyelanda, arama kurtarma ekiplerinin toprak altından 312 kişinin cesedini çıkardığını açıklamıştı.