Dünya Meteoroloji Örgütünden rekor sıcak hava uyarısı

BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcak hava dalgalarının alışılmadık düzeyde seyrettiğini belirterek, dünyadaki hava sıcaklığının aşırı uçlarda olduğu uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Delegasyonu Başkanı Berger ve delegasyon üyelerinin yanı sıra AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile iftarda bir araya geldi.



Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, mülteci meselesi ve vize muafiyeti başta olmak üzere birçok konu ele alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile 25 Mayıs'ta yaptığı görüşmelerin, Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler çerçevesinde yeni bir dönüm noktası olduğu ifade edilmişti.



AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın 6 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği belirtilmişti.



Türkiye ile 25 Mayıs'ta başlayan ve daha sonra süren görüşmelerin devamı niteliğinde olacak bu ziyarette Türkiye'nin AB açısından öneminin altının çizileceği kaydedilmişti.



Ayrıca temmuz ayının ikinci yarısında Türkiye ve AB arasında “Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog” toplantılarının düzenlenmesi öngörülüyor.