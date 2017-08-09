Sıcak hava nehir sularını da etkiledi

Aşırı sıcaklar, Edirne'deki nehirlerin su seviyesinin düşmesine yol açtı.

Meteoroloji verilerine göre, Edirne'de ölçülen hava sıcaklıkları güney illerini geride bırakıyor.



Kentte hafta sonuna kadar en yüksek sıcaklığın 39 derece ölçüleceği tahmin ediliyor. Bu tahminle Edirne'deki sıcaklık Antalya'nın 5-6 derece üzerinde seyrediyor.



Hava sıcaklıklarında Antalya'yı geride bırakan Edirne'de nehirlerden kaynaklanan nem oranı da güney sahillerini aratmıyor.



SICAKLAR NEHİRLERDE BUHARLAŞMAYI DA ARTIRDI



Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, aşırı sıcak ve buharlaşma nedeniyle dip seviyesine düştü.



Debilerin düşmesi dolayısıyla nehirlerin birçok bölgesinde adacık oluştu.



Özellikle kış aylarında yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonucu debisi yükselen ve taşkın yaşanan Meriç Nehri, şu anda en düşük su seviyesinde akmaya başladı.



Meriç Nehri'nin debisi 58 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nin debisi ise 6 metreküp/saniye olarak ölçüldü.