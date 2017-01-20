"Siber yıldız" olmak için 26 bin kişi yarışacak

BTK'nın Siber Ordu "Bayrağı Yakala" Siber Güvenlik Yarışmasında, "siber yıldız" olmak için 26 bin kişi yarışacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Siber Ordu "Bayrağı Yakala" Siber Güvenlik Yarışmasında, "siber yıldız" olmak için 26 bin kişi yarışacak.



Yarışma için 11 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 26 bin kişi başvuru yaptı. Dünyanın dört bir yanından başvuruların geldiği yarışma, online yapılacak. 20 Ocak'ta başlayacak yarışma, 24 saat boyunca devam edecek.



Başvuruların yüzde 22'si İstanbul, yüzde 12'si Ankara ve yüzde 4'ü İzmir'den gerçekleşti. Her yaş grubundan başvuru olurken, yarışmaya katılmak isteyenlerin yüzde 84'ünün 18 yaş altında olduğu öğrenildi. Yarışmaya başvuranların yüzde 16'sı da 13-14 yaş altı gruptan oluştu.



Bilgi ve yeteneklerin ölçüleceği yarışma sonucunda mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın belirlenecek personelin bir kısmı, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (USOM) istihdam edilecek.



Siber güvenliğe gönüllü katkı sağlayacak kişilerin de belirleneceği yarışma sonrasında oluşturulacak platformlarda, uzman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve kamp programları düzenlenecek.



Adaylar, bugün akşama kadar "https://kariyer.btk.gov.tr/usom internet adresinde yer alan formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.



USOM



Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında faaliyet gösteren USOM, ülkenin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin zayıflatılması veya ortadan kaldırılmasına ilişkin önlemlerin geliştirilmesi ve ilgili aktörlerle paylaşılmasına yönelik hizmet veriyor.



Siber ortamda ortaya çıkan tehditlerle ilgili ihbarları değerlendiren merkez, tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumları, kuruluşlar ve özel kişilerle koordinasyonun sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.



