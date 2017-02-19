"Siber savaşlar daha başlamadı fakat ülkeler hazır"

Kaspersky Lab’ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi Kaspersky, siber savaşların daha başlamadığını belirterek, " Fakat birçok ülke siber silahlara sahip ve siber savaşlara hazır." dedi.

Merkezi Rusya’da bulunan siber güvenlik ve anti-virüs yazılımı sağlayıcısı Kaspersky Lab’ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, AA muhabirine küresel bir sorun haline gelen siber suçlar, bunların nasıl önleneceği ve siber savaşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Siber suçları işleyenlerin artık çok akıllı ve profesyonelce hareket ettiklerini belirten Kaspersky , "Bu suçlarda ülke sınırı ve saat farkı yok." ifadesini kullandı.



Siber suçların dünya ekonomisine yıllık zararının 500 milyar dolar olduğunu bildiren Kaspersky, "Bu zarar Türkiye milli gelirinin yarısından fazla. Bu zararı önlemek için bir siber güvenlik şirketi olarak siber alanın daha güvenli hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için üç odak noktamız var. Bunlar teknoloji ürünleri geliştirmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve kamu sektörüyle iş birliği yapmak. Aynı zamanda siber suçlarla mücadele eden İnterpol ve Europol gibi uluslararası organizasyonlarla iş birliği yapıyoruz." diye konuştu.



Kaspersky, dünyanın halen bir siber savaşta olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Birçok kişi siber savaş çağında olduğumuzu iddia ediyor. Savaşın tanımına bakarsak, hala bir siber savaşta değiliz. Zaman zaman siber ataklar yaşanıyor. Bu ataklar bazen devletler arasında bazen de çeşitli ittifaklar arasında. Fakat şunu söyleyebilirim siber savaşlara karşı ulusların çoğu hazır ve bu konuda çalışmalar yapıyorlar. ABD, Rusya, Çin ve Japonya gibi birçok büyük devlet silahlı kuvvetlerinde 'siber birimler' kurduğunu açıkladılar. Örneğin ABD ordusu siber silahlar geliştirmek için şirketlerle çalışmalar ve anlaşmalar yapıyor. Birçok ülke siber silahlara sahip ve siber savaşlara hazır."



"TÜRK HACKERLAR DÜNYADA İLK 10'DA"



Kaspersky, Türk hackerlerin siber güvenlik dünyasında oldukça tanındığını belirterek, "Bu hackerların Türk vatandaşı olduklarını tespit etmek çok zor ama aralarında Türkçe konuşuyorlar. Türkçe siber suç dünyasında da en fazla konuşulan dillerden biri. Türkçenin ilk onda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oldukça iyi tanınan hackerlere ve yazılım mühendislerine sahipsiniz. Türkiye ülke olarak siber dünyada gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilecek yetkinliğe sahip." ifadesini kullandı.



"TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ŞEBEKESİNE SİBER SALDIRI OLMADI"



Türkiye'de geçen yıl aralık ayında meydana gelen elektrik kesintilerinin sebebinin "siber saldırı" olduğu iddiasına karşı Kaspersky, "Saldırıyla ilgili ne yazık ki elimizde net bir bilgi yok. Bu saldırılarda net bilgi edinmek çok zor. Sadece haberleri ve raporları takip ediyoruz. Bunun bir siber saldırı olmadığını söyleyenlerle hemfikirim ama saldırı da olabilir ama Ukrayna’daki benzer saldırının bir siber saldırı olduğunu biliyoruz. Güç şebekeleri pek çok ülkede aynı şekilde dizayn edilmiş. Güç sağlayan sistemler güç tüketimini dengeli bir şekilde sağlamak için programlanmış. Sistem toplam gücü izliyor, santralleri yönetiyor, gücü dağıtıyor ve bunların hemen hepsi otomatik yani bilgisayarla idare ediliyor. Bu sistemler savunmasız olduğunda olacakları sizde tahmin edersiniz." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE’DE ÜÇ OFİSİMİZ VE 20 ÇALIŞANIMIZ VAR"



Dünya genelinde 3 bin 700 çalışanları olduğunu bildiren Kaspersky, “Türkiye’de üç ofisimiz ve 20 çalışanımız var. Türkiye'deki diğer birçok bölgede de ortak arayışı içindeyiz. Ülkede hükümet ve özel sektör siber risklerin farkında. Fakat bu riskleri gidermek için mühendislere ihtiyacımız var. Türk hükümetine mesajım, lütfen siber güvenlik eğitimine daha fazla yatırım yapılması....Dürüst olmak gerekirse, Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı bazı türbülanslar yaşanıyor. Kolay bir durum değil…. Rusya ve Türkiye ilişkileri normal zamanlardan daha iyiye dönüyor. Türkiye’de yatırım için çok iyi fırsatlar görüyoruz ve fırsatları değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



"KENDİ İŞİNİ Mİ KURACAKSIN YOKSA BAŞKASINA MI ÇALIŞACAKSIN KARAR VER"



Kaspersky, gençlere de "İlk önce kendi işininizi mi yapacaksınız yoksa başkasına mı çalışacaksınız karar verin. Eğer kendi işinizi yapabilme beceriniz varsa tembellik yapmayarak kendi şirketinizi kurun. Eğer böyle bir yeteneğiniz yoksa, bunu kabul edin ve kendi işinizi kurarak hata yapmayın. Lütfen işinizin hayatınızdaki yerini bulun. İlgilendiğiniz, zevk aldığınız işi yapın. Hayatınızın en az 25 yılını bir işte geçireceğinizi unutmayın. Unutmayın bir işte yükselmek için işleri diğerlerinden daha iyi yapmalısınız." tavsiyesinde bulundu.



