Siber saldırıyı FBI da soruşturuyor

Katar Resmi Haber Ajansı (QNA) sitesine yapılan siber saldırının sorumlularının bulunması için ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) bu ülkeye bir ekip gönderdiği bildirildi.

Saldırının faillerinin bulunması için oluşturulan komisyonuna yakın üst düzey bir yetkili, AA muhabirine, 23 Mayıs'ta QNA'ya yapılan siber saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında Katar'ın talebiyle FBI'dan bir ekibin geldiğini, bu kişilerin başkent Doha'da güvenlik görevlileriyle incelemelerine devam ettiğini söyledi.



İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin geçen hafta belirttiği gibi siber saldırı konusunda gizlemek istedikleri hiçbir şeyin olmadığını, soruşturmayı şeffaf bir şekilde gerçekleştirerek sorumluları ortaya çıkarmak istediklerini, FBI'dan çağrılan ekibin de bu gerçeği ortaya koyduğunu ifade etti.



FBI ekibinin bir haftadan bu yana başkentte çalışmalarına devam ettiğini kaydeden yetkili, "dost ülke" diye tanımladığı ve adını vermek istemediği başka bir ülkeden görevlilerin de incelemelere katıldığını ve kendilerine yardımcı olduğunu aktardı.



KATAR İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ SİBER SALDIRI KRİZİ



QNA sitesi, 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa bir süre içinde medyada geniş bir şekilde yer almıştı.



Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığını ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almalamalarını talep etmişti.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan basını başta olmak üzere Ortadoğu'daki basın yayın organları yalanlamaları dikkate almayarak siber saldırı girişimini Katar aleyhine bir kampanyaya dönüştürmüştü.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, medya üzerinden ülkesini hedef alan bir kampanya olduğunu belirterek, "Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar'ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız." demişti.



Bakanlık ayrıca, açıklamaların yalanlanmasına rağmen bazı basın organları tarafından kullanılmaya devam etmesini kınayarak, söz konusu yayınlara devam eden basın kuruluşlarının Körfez ülkeleri arasındaki birlik ve bütünlüğe darbe vurduğuna dikkati çekmişti.



Bakanlık açıklamalarının ardından Körfez ülkelerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmamış, QNA sitesi, Katar Devlet Televizyonu, Katar basın yayın organlarının haber siteleri ve Katar merkezli haber sitesi El Cezire, Suudi Arabistan ve BAE'de erişime kapatılmıştı.