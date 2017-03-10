SHGM sözleşmeli personel alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce sınav şartı aranmaksızın 7 uçak kontrol ve bakım makinisti ile 4 pilot alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli 7 uçak kontrol ve bakım makinisti ile 4 pilot alımı yapacak.



Geçerli hava aracı bakım personel lisansı ile bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesi şartının arandığı uçak kontrol ve bakım makinistlerine, mesleki tecrübelerine göre 7 bin 370 lira ile 8 bin 712 lira arasında brüt ücret verilecek.



Ankara, İstanbul, Antalya, Nevşehir'de istihdam edilecek pilotlara ise mesleki tecrübelerine göre 12 bin 319 lira ile 13 bin 434 lira arasında brüt ücret ödenecek.



Başvurular, Genel Müdürlüğün internet sitesinden 24 Mart'a kadar yapılabilecek.