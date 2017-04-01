SGK ve İşkur birbirine bağlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İŞKUR ile SGK'nın yapısında da değişiklik yapacaklarını bildirerek

Bakan Müezzinoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Milletten başka hiç kimsenin oynayamayacağı bir yapıyı getiriyor. Daha önce farklı farklı organizasyonlarla bu milleti krizlere, dolayısıyla ülkemizi de sıradan bir ülkeye, milletimi de sıradan bir millet anlayışı içine çeviren anlayışların bedellerini o oyunları oynayanlar yaşamadı, hepimiz yaşadık." dedi.



Müezzinoğlu, Samsun Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halkı merkeze getirdiğini söyledi.



"Elinizi vicdanınıza koyun, şöyle bir analiz et, kimi merkeze getiriyor sistem." diyen Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Kılıçdaroğlu 'tek adam' diyor. 58 milyon seçmenin asgari yarısının yetki kullandığı ve yarısının vicdanının sonucu olan bir şey istiyoruz. Nasıl dersin tek adam? Farklı bölgeler, farklı gruplar, bu ülkeyi birlik ve beraber içinde tutacak anlayış yüzde 50'den daha fazlasını merkeze getiriyor. Milletten başka hiç kimsenin oynayamayacağı bir yapıyı getiriyor. Daha önce farklı farklı organizasyonlarla bu milleti krizlere, dolayısıyla ülkemizi de sıradan bir ülkeye, milletimi de sıradan bir millet anlayışı içine çeviren anlayışların bedellerini o oyunları oynayanlar yaşamadı, hepimiz yaşadık."



Şimdi milletin çoğunluğunun vicdanını istediklerini ve 5 yıl "Burada milletin vicdanı var" denileceğini anlatan Müezzinoğlu, "Yüzde 50'den fazlası var. Bu sistem kapı gibi güçlü bir sistem. Kimin adına? Millet adına. O nedenle şimdi milletten korkuyorlar. Millet adına güçlü bir sistemden korkuyorlar. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan milleti korkutmaya çalışıyorlar. Bu millet korkak bir millet değil, bu millet cesur bir millet. Sen korkak olabilirsin. 15 Temmuz'da daha önce cümle içinde söylediğin halde, 'Bu ülkede darbe girişimi olursa ben tankın üzerine çıkarım' dedin. 15 Temmuz'da neredeydin? Daha önce söylediğin cümle realize oluyordu. Neredeydin 15 Temmuz akşamı? O yüzden milleti korkak zannedenler, milleti korkutmaya çalışanları bu millet bir defa daha elinin tersiyle itecek." diye konuştu.



"18 TANE 18 İLA 24 ARASINDAKİ YAŞ GRUBUNDAN MİLLETVEKİLİ OLSA MİLLET NE KAYBEDER"



Gençlerden de korkanların bulunduğunu dile getiren Müezzinoğlu, gençlerin ülkenin geleceği için önemli olduğuna işaret etti.



Ülkenin geleceği ile ilgili gençlerin önünü kesmeye veya onların hakkını bir başkasının elinde tutmaya hakları olmadığını vurgulayan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"8 milyondan fazla 18 ila 24 yaş arasında gencimiz var ama dikkat ederseniz devamlı '18 yaş' diyor. 19 nerede, 20 nerede, 21 nerede, 22 nerede, 23 nerede, 24 nerede? 600 milletvekili var. 18 tane 18 ila 24 arasındaki yaş grubundan milletvekili olsa millet ne kaybeder, ülke ne kaybeder? Peki 65 yaş üzerinde oy oranı ne? 4 milyon oy var. Kaç tane milletvekili var, 67 tane. 18 tanesini gençlere aktaralım, 49 tane kalsın orada. Tecrübe ise tecrübe, onlarda da dinamizm var. 17 veya 18 taneden istiyoruz ki aralarından Recep Tayyip Erdoğanlar çıksın ama CHP aralarından 'Kılıçdaroğulları çıkacak' diye korkuyor. Bunun başka izahı yok."



Bir sürü iftira atıldığının altını çizen Müezzinoğlu, şunları söyledi:



"Aynı Recep Tayyip Erdoğan'a söyledikleri gibi. Şimdi 23 yaşındaki gençlere diyor ki, 'Sen mahallende muhtar adayı bile olamazsın. Muhtar azası adayı bile olamazsın. Sen ona bile layık değilsin. Belediye meclis üyesi adayı da olamazsın'. Bu bir hakarettir, haksızlıktır. Bu ülkenin kaderine zulümdür. Bu gençlerin arasından yarınları belirleyen iş adamları, yarınların bakanları, yarınların siyasetçileri çıkacak. 28 bin muhtarımız var. Bu 28 bin muhtarımızın arasında yarısından fazlası ilkokul mezunu bile değil. Bu muhtarlar arasında bir veya 2 bin lise mezunu genç olsun. Niye korkuyorsunuz. Mahalle ne kaybeder, köy ne kaybeder? Ama mesele o değil. Korkuyor, güvenemiyor. Hep ipin ucu kimin elinde olursa olsun ama milletin elinde olmasın."



"İŞKUR VE SGK'YI BİRBİRİNE KOORDİNE EDECEĞİZ"



Bakan Müezzinoğlu, İŞKUR ile SGK'nın yapısında da değişiklik yapacaklarını bildirerek, yasa gerektirmeyenlerin hepsini hızla çözeceklerini belirtti.



Kendisinin devamlı bunu yaşadığını anlatan Müezzinoğlu, "İŞKUR ayrı bir yapı, SGK ayrı bir yapı. Arkadaş birbirinizle örtüşün. 'Yok biz ayrı kurumuz'. Ne demek ayrı kurum? Sağ kolla sol kol bir yerde birbirine bağlı, bir bütündür, bir vücuttur, beraber yürüyeceğiz. Sağ ayakla sol ayak birbirine bağlıdır. Zıplaya zıplaya gidemezsin bir yere. Bunu birbirine koordine edeceğiz. İnşallah bütün bunlarda önümüzdeki süreçte her geçen gün daha iyi olacak ama tabii ki elimizde sihirli değnek yok, basamak basamak. Burada önemli olan niyet hayır, akıbet hayır." ifadesini kullandı.





