"Şeytani planlara karşı bir olalım"

Bahçeli, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin "Korkunç ve kanlı, nitelikli, kolektif bir terör kuşatması" altında olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kayseri'de yerleşik 1. Komando Tugayı'nın terörle mücadelede aktif ve yüksek bir payı olduğu göz önüne alındığında, saldırının hedef ve stratejisinin muhtevası net bir şekilde anlaşılacaktır. Bundan böyle teröre karşı mücadele tüm vatan sathında, devletin bütün imkan ve kuvvetinin öncülüğünde, milli dayanışma ruh ve fedakarlığıyla yerine getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Her Türk vatandaşının, vicdan ve vatan sevgisine sahip her insanın terörizmin hain saldırılarına karşı nefret ve öfke dolu olduğuna işaret eden Bahçeli, artık bıçağın kemiği deldiğini, tahammül eşiğinin geçildiğini kaydetti.



Kayseri'de 13 şehit, 6'sı ağır olmak üzere, 55 kişinin de yaralandığını anımsatan Bahçeli, geçen hafta Beşiktaş'taki saldırının acıları henüz sarılmamışken, bu defa da Kayseri'de ortaya çıkan teröristlerin milleti bir kez daha can evinden vurduklarını aktardı.



Türkiye'nin beka ve birliğine yönelmiş ağır tehditlerin yok edilmesi ve odağında imhasının muhakkak sağlanması gerektiğine vurgu yapan Devlet Bahçeli, "Bomba yüklü araçları, bedenlerine bomba sarmış alçakları, milletimizin üzerine gönderen iç ve dış mihraklarla çok etkin, çok çetin ve acımasız bir mücadele süratle devreye alınmalıdır. Gerek vatan topraklarında, gerekse de sınır ötesinde, terörün ürediği kaynakları tamamen kurutmak amacıyla olağanüstü bir irade ve kararlılık sergilenmelidir. Karşımıza kim çıkarsa çıksın tesirsiz hale getirmek şarttır." değerlendirmesini yaptı.



- "TÜRK MİLLETİ, TAMAMIYLA TERÖR NAMLUSUNUN KARŞISINDADIR"

Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesinde haklı ve meşru olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bilinsin ki demokrasi, özgürlük ve insan hakları iddialarının ardına saklanarak, terörle mücadeleyi sekteye uğratmaya çabalayan bölücü ve yıkıcı çevrelerin gerçek kirli yüz ve niyetleri gün gibi meydandadır. Açıktır ki ülkemizin Suriye ve Irak'a dönüştürülmesi konusunda rekabet halinde olan dış güçlere, derin bağlantılara, kiralık çetelere, iş birlikçi oluşumlara merhamet gösterilmesi, boyun eğilmesi zulme ortak olmak anlamına gelecektir."



Türk milletinin böyle bir acizliği ve teslimiyeti kabul etmesinin düşünülemeyeceğini aktaran Bahçeli, terörizmin Türk varlığına kast etmek için yarışta olduğunu, bin yıllık kardeşlik hukukunu bozmak, fitili tutuşturulmak istenen etnik ve mezhep kaosunu tırmandırmak için çırpındığını aktardı.



Bahçeli, Ortadoğu'nun haritasını yeni baştan çizmek için masaya kurulan zalim güçlerin en temel gayesinin Türkiye'yi çözmek ve çöküşünü sağlamak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Nihai gaye Kürdistandır. Oynanan oyun hiç kuşku yok ki vahşidir. Türk milleti tamamıyla terör namlusunun karşısındadır. Her hafta patlayan bombalar, devletin inandırıcılığını sorgulatmakla kalmayıp provokasyon ihtimalini de artırmaktadır."



İç savaş şartlarını oluşturmak için yoğun ve şeytani planlar yapanlara karşı her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmanın kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirten Devlet Bahçeli, düşmanları sevindirmemek gerektiğini vurguladı.



Türkiye'ye tuzak kurmak için her fırsatı değerlendirenlere koz vermemek için Türk milletinin yediden yetmişe, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milli bir uyanışla kenetlenmesi, hıyaneti emelleriyle birlikte def etmesi gerektiğine vurgu yapan Bahçeli, açıklamasında şu görüşlerini paylaştı:



"Terörün panzehiri milli birlik ve kucaklaşma halini güçlendirmektir. Siyasi ve ideolojik farklılıkların ikinci plana atılması, suni anlaşmazlıkların geride bırakılması acilen sağlanmalı; Türk milleti ortak mukadderatını, tarihsel miras ve emanetlerini cansiperane savunmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni terörle alt ve tasfiye etmek için pusuda bekleyenlere milletin kudret ve azameti gösterilmelidir. Aksi halde yıkım ve parçalanma tufanı kapımıza dayanmıştır. Teröre destek veren, terörün büyümesi ve kök salması için açık veya gizli mücadele yürüten siyasetçisinden sanatçısına kadar kim olursa olsun yakasından tutmak, hak ettikleri cezayı kesmek devletin tarihi görevidir."



- "BİR ÖLDÜYSEK BİN DOĞARIZ"



Bahçeli, Kayseri'de herkesi kedere boğan saldırının asıl faillerinin deşifre edilmesinin yanı sıra askerleri tedbirsiz şekilde izne çıkaran, gerekli güvenlik önlemlerini almayan sorumlular hakkında da adli ve idari işlemler yapılması gerektiğini bildirdi.



Kayseri'de şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamlandı:



"Tekrar vurguluyor, tekrar haykırıyorum ki Türkiye'yi bölmeye, milleti birbirine düşürmeye hiçbir alçak ve namert hevesin gücü yetmeyecektir. Şanlı tarihimizde görüldüğü üzere, bir öldüysek bin doğacağımızı, şehit ve şühedanın hatırasına yüz çevirmeyeceğimizi, vatan ve bayrağa yan gözle bakan eşkıya ve ortaklarını perişan edeceğimizi herkesin bilmesinde fayda görüyorum."

