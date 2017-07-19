Seyir halindeki tır küle döndü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Adıyaman istikametine giden Ersan Erkmen idaresindeki 35 EB 6322 plakalı gıda yüklü tır, Gölbaşı ilçesi Çağlayancerit yol ayrımında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Tırda maddi hasar meydana geldi.