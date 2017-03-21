Seyfe Gölü turnalarla doldu

İlkbahar ve sonbaharda göçmen kuşların uğrak yeri olan Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, binlerce turnayı ağırlıyor.

Göçmen kuşların uğrak yeri olan Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, baharın gelmesiyle binlerce turnaya ev sahipliği yapıyor.



Son yağışlarla su seviyesi yüzde 70'lere kadar çıkan gölde, angut, ördek, kaz ve flamingoların ardından turnalar da konaklamaya başladı. Burayı ziyarete gelenler, karla kaplı Erciyes Dağı eşliğinde gölün eşsiz manzarası ve kuşların havadaki görsel şölenini fotoğraflama imkanı buluyor.



SEYFE GÖLÜ TURNALARLA DOLDU



Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramsar Sözleşmesi, tabiat koruma ve birinci derece doğal sit alanı kararlarıyla korunan gölde, su seviyesinin yükselmesiyle, kuzeyden güneye göç eden kuşların konaklamaya başladığını söyledi.



İlkbahar ve sonbaharda Seyfe Gölü'nün göçmen kuşların toplanma noktası olduğunu anlatan Çetiner, "Burada biraz dinlenip, beslenip, diğer gelen kuşlarla koloniler halinde göç yollarına devam ediyorlar." dedi.



Su seviyesinin artması ve havaların ısınmasıyla gölün son misafirleri turnaların da geldiğini belirten Çetiner, "Ziyaretçiler hafta sonunda turnaları, Seyfe Gölü'nü ve Erciye Dağı'nı birlikte izleme fırsatı buldu. Üç güzelliği bir arada gören ziyaretçiler mutlu oldu." ifadelerini kullandı.



Gölün, güzel özelliklerine rağmen istedikleri noktada olmadığını dile getiren Çetiner, "Bilhassa Seyfe pınarında su girişimiz hala yok. Buradan giren sularla turbalık ve sazlıklar oluşuyor. Kuşların yuva yapması, saklanması ve üremesi için bu tür ortamlar mutlaka gerekiyor. O yüzden buraya tatlı su girişini çok önemsiyoruz. Çalışmalar hızla devam ediyor ama istediğimiz noktada değil." diye konuştu.



Birçok kuş türünün yanı sıra endemik bitkileri barındıran, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan gölün su seviyesinin son zamanlardaki yağışlarla yükselmesine rağmen bunun tatmin edici olmadığını dile getiren Çetiner, su seviyesinin kalıcı olması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini kaydetti.