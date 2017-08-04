Seyahat için üç ayda 5 milyar lira harcandı

Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 10 milyon 227 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 5 milyar 43 milyon 936 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2017 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, birinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,2 azalarak 12 milyon 662 bin olarak gerçekleşti.



Bu dönemde seyahate çıkanlar 104 milyon 848 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,3, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 398 lira oldu.



Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 227 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20 artışla 5 milyar 43 milyon 936 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.



Yurt içi turizm harcamasının yüzde 95,6'sını (4 milyar 823 milyon 399 bin lira) kişisel, yüzde 4,4'ünü (220 milyon 538 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 72,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 10 ile sağlık ve yüzde 8,5 ile gezi, eğlence, tatil takip etti.



Bu dönemde seyahate çıkanlar 90 milyon 28 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 5 milyon 78 bin gecelemeyle otel yer alırken, bunu 4 milyon 139 bin geceleme sayısıyla kendi evi izledi.