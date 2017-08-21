Sevilla bu maçı final olarak görüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek İspanyol ekibi Sevilla, bu maçı final olarak görüyor.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak için çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.



Berizzo, bu sezonki hedeflerini Başakşehir maçının belirleyeceğine dikkati çekerek, "Sezon başından beri bu maçı düşünerek hazırlandık. Bu maç Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmemiz için tek fırsat. Futbolcular, taraftarlar, kulüp, şehir herkes büyük bir heyecan duyuyor." dedi.



İstanbul'da oynanan ve 2-1 kazandıkları ilk maça nazaran yarınki ilk 11'de bazı değişiklikler yapacağını ama aynı istekle oynayacaklarını kaydeden Berizzo, "İlk maçtaki skora asla sırtımızı dayamayacağız. Sahada kendi oyunumuzu oynayıp, kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Arjantinli teknik direktör ayrıca, Inter'de forma giyen Stevan Jovetic'in Sevilla'ya transfer olacağı iddialarıyla ilgili "Sadece Jovetic değil başka alternatif oyuncular da var. Kulüp gerekli görüşmeleri yapıyor." yanıtını verdi.



Sevilla'nın Arjantinli futbolcusu Gabriel Mercado da "En önemli maçımıza çıkacağız. İlk maçtan iyi bir skorla dönsek de buna güvenmiyoruz. Çünkü turu geçmiş gibi düşünmek bizim için büyük bir hata olur. Öncelikli hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Başakşehir zorlu bir rakip." açıklamasında bulundu.



Başakşehir maçı öncesinde Sevilla takımında, hafta sonunda oynanan Espanyol maçının 2. dakikasında parmağı kırılan kaleci David Soria ile Franco Vazquez ve Daniel Carriço'nun sakatlıkları bulunuyor.



Sevilla'nın muhtemel ilk 11'i şöyle:



Sergio Rico, Pareja, Mercado, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Krohn-Dehli, Banega, Jesus Navas, Nolito, Ben Yedder.