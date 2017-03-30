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'Seul Motor Show'a yoğun ilgi

'Seul Motor Show'a yoğun ilgi

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Uluslararası Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Seul Motor Show 2017" otomobil fuarı yoğun ilgi gördü. Fuarda KIA'nın Stinger modeli de sergilendi.
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Otomobil 30 Mart 2017 - 22:11

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