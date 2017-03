'Sertifikalı taraftar' dünyaya örnek olacak

Konyaspor, Nalçacılılar taraftar grubu ilk olma özelliği taşıyan "Sertifikalı taraftar" projesiyle sporseverlere, sporda şiddetin önlenmesi, öfke kontrolü ve fair play gibi konularda eğitim verilecek.

Konyaspor Kulübü, Nalçacılılar taraftar grubu ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından organize edilen Türkiye ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan "Sertifikalı taraftar" projesiyle sporseverlere, sporda şiddetin önlenmesi, öfke kontrolü ve fair play gibi konularda eğitim verilmesi planlanıyor.



Proje kapsamında, 5 konu başlığıyla haftada 2 gün eğitim verilecek. Eğitimin sonunda taraftarlar SÜ Sürekli Eğitim Merkezi Sertifikası alacak. Projeyle fair play'ın sadece stadyumda değil gündelik hayatta da uygulanması amaçlanıyor.



SÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Birol Gülnar, projeyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bir taraftarın yaşadıkları şehrin birer temsilcisi olduğunu söyledi.



Projeyle ilk başta 200 kişiye eğitim vermeyi planladıklarını belirten Gülnar, taraftarlara, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, etkili iletişim, öfke kontrolü, toplum yaşantısında ve tribünde fair play, spor pazarlanması ve taraftarın marka değerine katkısı, sporun toplumsal kurumlarla çoklu faaliyet ilişkisi gibi konularda, alanında yetkin üniversite hocalarınca ders verileceğini dile getirdi.



Gülnar, perşembe günü başlayacak dersleri teoriye boğmayacak şekilde planladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Eğitimle olumsuz davranışların azalmasını umut ediyoruz. Projeyle Türkiye, hatta dünyada bir ilki başlatmış olacağız. Bu kıvılcımın Konya, Atiker Konyaspor ve Selçuk Üniversitesinden çıkmasından dolayı mutluyuz. Projenin ulusal hatta uluslararası çapta devamını çok arzuluyoruz. Eğitim içeriği zamanla güncellenerek, bütün taraftar gruplarına uygulanabilmesi durumunda çok ciddi mesafeler katedileceğine inanıyoruz."



Konyaspor taraftarından övgüyle bahsedildiğinin altını çizen Gülnar, "Konyaspor taraftarı her gün olay çıkardığı için böyle bir proje yapmadık. Bu projeyi, çıkması muhtemel olayların bile önüne geçmesi için planladık." diye konuştu.



"DİĞER ŞEHİRLERE VE KULÜPLERE ÖRNEK OLSUN"



Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan da kulüp olarak, Süper Lig'de birçok konuda çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Çalışmaların en önemli ayaklarından birisinin de taraftar kısmı olduğunu aktaran Şan, gençliğe verdikleri önemin burada ön plana çıktığına işaret etti.



Konyaspor olarak tribünlerde topluca edilen küfrü tamamen bitirdiklerine dikkati çeken Şan, şunları kaydetti:



"Şu ana kadar münferit birkaç küçük ceza hariç olumsuz toplu tezahürattan ceza almadık. Bu da bu işin gerçekleşmesinin mümkün olabileceğini gösterdi. Biz, taraftar derneklerimiz ve üniversitelerle beraber geliştirdiğimiz projeyle sporseverlere eğitim vereceğiz. Bu eğitimle taraftarlarımız; modern, şiddetten ve kötü tezahürattan uzak bir topluluk olarak anılacak. İnşallah taraftarımıza ve Konyamıza hayırlı olsun. Bu proje, diğer şehirlere ve kulüplere örnek olur diye düşünüyorum. Konya olarak, biraz daha hoşgörülü, barıştırıcı, yapıcı ve uzlaştırıcı rol üstlenelim dedik. Bu kapsamda bu eğitimlere başlıyoruz. İnşallah iyi bir netice alırız diye düşünüyorum."



"SERTİFİKA ALANLARA ARTILARI OLACAK"



Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ise bu projenin gerçekleşmesinin hayalleri olduğunu söyledi.



Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir projeyi başlattıklarını dile getiren Apalı, şöyle konuştu:



"Nalçacılılar Grubu olarak biz tribün çocuğuyuz. Uzun yıllar işin içindeyiz. Nerelerde nasıl psikolojiyle davrandığımızı ve nerelerde hatalar yaptığımızı çok iyi biliyoruz. O yüzden bu projeyi başlattık. Konya bunun için çok uygun bir şehir. 'Meşale neden buradan yanmasın' diye düşündük. Sertifika alan taraftarlarımızın çeşitli artıları da olacak. Kombineyi uygun alacak, Konya Store'dan alınacak ürünlerde indirim yapılacak ve buna benzer kampanyalardan faydalanacak. Bu sertifikayı alanlar has ve öz Konyasporlu olacak."



Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da projeyi çok beğendiğini aktaran Apalı, "Kendisine anlattığımızda çok dikkatini çekti. İnşallah tanıtım gecesinde söyleşi yapacak. İlk diplomaları verirken inşallah Aykut Kocaman da yanımızda olacak." ifadelerini kullandı.