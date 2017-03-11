Sertifikalı çobanlar sürü sahibi oldu

Kırşehir'de sürü yöneticisi eğitimi aldıktan sonra Genç Çiftçiler Projesi'ne başvuran çobanlar, kendilerine verilen 40'ar koyun sayesinde sürü sahibi oldu.

Kırşehir'de kent genelinde açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika alan 175 çoban, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçiler Projesi"ne başvurdu.



Proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) temin edilen Akkaraman'ın Kangal ırkı 40'ar gebe koyun, 17 çiftçiye dağıtıldı. Böylece kendi sürülerine sahip olan çobanlar, gebe koyunların yavrulamasıyla sürülerini büyüttü.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimini başarıyla tamamlayan 175 çobanın sertifika aldığını söyledi.



Sertifika almaya hak kazananların Genç Çiftçiler Projesi'ne müracaat ettiğini belirten Şahin, gerekli şartları yerine getiren 77 çiftçiye 6'şar büyükbaş, 17 çiftçiye ise 40'ar küçükbaş hayvan dağıtıldığını aktardı.



"ARTIK KENDİ SÜRÜMÜN ÇOBANLIĞINI YAPIYORUM"



Aldığı koyunlarla kendi sürüsünün sahibi olan çoban Oktay Duman da geçen yıl başlayan eğitime katılarak sertifikasını aldığını, daha sonra proje için yaptığı müracaatta bu sertifikanın çok faydasını gördüğünü söyledi.



Duman, "Devletimize Allah zeval vermesin. Bakanlığımızın bu projesi bize faydalı oldu. Eskiden çobanlık yapıyordum. Sertifika aldım. Devlet de bana 40 koyun verdi. Artık kendi sürümün çobanlığını yapıyorum. Başka yerde çobanlık yaparken şimdi devletimin verdiği eğitim ve 40 koyun sayesinde kendi yuvamda, ailemin yanında sürümün çobanlığına devam ediyorum." dedi.



Çoban Kader Çatal da "Başkasının koyunlarına çobanlık yapıyordum. Şimdi devletimin verdiği imkanla kendi koyunlarıma çobanlık yapıyorum. Kendi işimin patronuyum diyebilirim." ifadesini kullandı.