Sertavul Geçidi geçit vermiyor

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, etkili olan kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Dün gece saatlerinde trafiğe kapanan Sertavul Geçidi, karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmayla yaklaşık 18 saat sonra trafiğe açıldı.



Otomobil ve otobüslerin zincir takarak geçişlerine izin verilirken, uzun araçların ise geçişine izin verilmiyor.



Karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.



Tır sürücüsü Mehmet Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 saattir Sertavul Geçidi'nin açılmasını beklediğini söyledi.



Geçidin açılmasını bekleyeceğini vurgulayan Demirel, şöyle konuştu:



"Kar ve tipiden dolayı Sertavul Geçidi kapanmış. Polis ekipleri bizi bırakmıyor. Polisler uzun araçların geçişine izin vermiyor. Biz burada 10 saattir mahsur kaldık. İnşallah geçit açılır, beklemeye devam edeceğiz. Yarın gemi kalkacak, umarım yetişirim."



Bu arada, kapanan Karaman-Ereğli Karayolu'nu açma çalışmaları devam ederken, burada da araçların geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA