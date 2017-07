Serrac ve Hafter Libya'da ateşkes konusunda anlaştı

Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen emekli General Halife Hafter'in, ülkede ateşkes sağlanması konusunda anlaştığı belirtildi.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) Başkanı Fayiz es-Serrac ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen emekli General Halife Hafter'in, ülkede ateşkes sağlanması konusunda anlaştığı belirtildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris yakınlarındaki La Celle Saint-Cloud kentinde Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter ile görüştü.



Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin de hazır bulunduğu görüşmenin ardından Macron, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, es-Serrac ve Hafter'in anlaştığı hususları içeren ortak bildiri de okundu.



Bildiride, iki tarafın Libya'da ateşkes sağlanması konusunda kararlı oldukları ve uluslararası anlaşmalara binaen terörle mücadele haricinde iki tarafın Libya topraklarını korumak için silahlı güç kullanmayacakları belirtildi.



Her iki tarafın ülkenin istikrarını tehdit eden her şeyi kınadıklarına işaret edilen bildiride, tarafların Libya'da yaşanan krizin çözümü siyasi olduğunu, bunun için de tüm Libyalıları birleştiren bir anlaşmanın sağlanması gerektiği konusunda birleştikleri ifade edildi.



Tarafların bu görüşmeden sonra ilişki halinde olmaya devam edeceklerinin kaydedildiği bildiride, iki tarafın Libya'da mümkün olan en kısa zamanda seçim düzenleme konusunda anlaştığı, bu seçimi BM desteği ve gözetimiyle en iyi şekilde düzenleyebilmek için gerekli şartları beraber hazırlayacakları aktarıldı.



Bildiride, iki tarafın her türlü tehdite karşı ülkenin güvenliği ve toprakların korunması için beraber çalışacakları vurgulanarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bildiriyi destekleme çağrısı yapıldı.



Bildiride, iki tarafın 17 Aralık 2015'te varılan anlaşmayı hayata geçirmeyi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Mayıs 2017'deki görüşmede anlaştıkları konular üzerinden ilişkileri sürdürmek konusunda mutabakata vardıklarının altı çizildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron da basın açıklamasında es-Serrac ve Hafter'i "tarihi cesaretlerinden" dolayı tebrik ettiğini belirterek, iki tarafın Libya'daki seçimlerin 2018 ilkbaharında düzenlemesi konusunda anlaştıklarını belirtti.



Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımıştı. BK başkanlığı görevine Fayiz es-Serrac getirilmişti. Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.



BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Mayıs 2017'de uluslararası arabuluculuk girişimleri kapsamında bir araya gelen es-Serrac ile Hafter, 6 ay içinde genel seçimlerin yapılması ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması konularında anlaşma sağlamıştı.