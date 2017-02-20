Trabzon'da gol çıkmadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.



3. dakikada Trabzonspor, net bir pozisyonu değerlendiremedi. Olcay Şahan'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rodallega, kaleci Haydar Yılmaz ile bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun etkisiz vuruşunda, Haydar Yılmaz yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



5. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz topa sahip oldu.



8. dakikada bu kez Aytemiz Alanyaspor'un etkili atağında kaleci Onur Recep Kıvrak, gol izni vermedi. Candeias'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, yakın mesafede iyi yükselen Vagner Love'nin kafa vuruşunda, kaleci Onur, çizgi üzerinde yatarak tehlikeyi güçlükle önledi.



9. dakikada Rodallega'nın pasında, ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.



12. dakikada sakatlanan Durica, oyunu sedye ile terk etti.



13. dakikada soldan ceza alanına giren Castillo, topu geride bulunan Olcay Şahan'a doğru çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.



14. dakikada savunmanın arkasında uygun durumda yakın mesafedeki Rodallega'nın kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dokunduğu top, yandan auta gitti.



18. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında kaleci Haydar Yılmaz ile bir kez daha karşı karşıya kalan Rodallega'nın sert şutunda, yine Haydar topu çelerek gol izni vermedi.



25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanı içinde Olcay Şahan'ın yerden şutunda, kaleci Haydar Yılmaz yatarak topu kornere çeldi.



45+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışında yerden sert şutunda, kaleci Haydar Yılmaz'ı geçen top direğin dibinden auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı



Mücadelenin ikinci bölümünde her iki takımın da çabası gol getirmedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.