Serinlik isteyenlerin adresi Uludağ

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ, yaz aylarında ahşap evlerin yanı sıra çadır veya barakaların kurulduğu kamp alanlarında çok sayıda kişiyi ağırlıyor.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ, yaz aylarında da sıcaktan bunalan vatandaşlarca tercih ediliyor.



Kent merkezlerinde yaz sıcağından bunalıp Uludağ'a gelenler, Çobankaya ve Sarıalan mevkisindeki kamp alanlarında çadır, baraka veya karavanlarında kalıyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığınca iki yıl önce inşa ettirilen ahşap evler de yaz tatilini burada geçirmek isteyenler için alternatif oluşturuyor.



Hava sıcaklığı Bursa merkezde 40 dereceye ulaşırken, Uludağ'da 27-28 dereceye kadar düşüyor. Akşamları ise sıcaklık farkı daha da artıyor.



Tatilini Uludağ'da geçiren Kazım Demir, AA muhabirine, kışın kayak yapmak, yazın da serinlemek için müdavimi olduğu Uludağ'a çıktığını söyledi.



"GECELERİ 12-15 DERECE SICAKLIK FARKI OLABİLİYOR"



Yaz tatilinde denizden ziyade doğayı tercih ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu:



"Güzel bir ortam. Sıcaktan kaçıp buralara geldik. Bursa merkez ile Uludağ arasında gündüzleri 10, geceleri 12-15 derece sıcaklık farkı olabiliyor. Uludağ, sıcaktan bunalan, doğayı seven için ideal bir yer. Ramazanda iftarı ve sahuru burada yapmak için çıktık ancak bir akşam zor kaldık. Gece 5-6 dereceleri görünce tası tarağı toplayıp Bursa'ya döndük. Bazen öyle bir an oluyor ki ağustosta bile Uludağ'da dört mevsimi yaşayabilirsiniz. Sis gelir, yağmur yağar, hava birden soğur. Sonra bir bakmışsınız güneş açar."



"YÜRÜYÜŞ YAPIYORUZ, ŞELALEYE, DEREYE GİDİYORUZ"



Uludağ Çobankaya kamp alanına 15 yıldır çadır kuran 72 yaşındaki Abdülkadir Aslan, her yıl en az iki ay burada kaldığını kaydetti.



Aslan, Uludağ'ın havası ve suyunun çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Burada 21 günde kan tazelenir. Alanı geniş, yürüyüş yerleri çok fazla. Burayı çok seviyorum. Memnunum. Allah ömür verirse her sene geleceğim." diye konuştu.



Uludağ'da iki gün önce çadır kurduğunu belirten Aslan, "Buradaki arkadaşlarla sohbet ediyoruz, diyaloğumuz iyi. Ailece tanışıyoruz. Yürüyüş yapıyoruz, şelaleye, dereye gidiyoruz. Uludağ'ın her tarafına gezmeye gidiyoruz. Bu sıcak havalarda şehir merkezinde olanlara Uludağ'ı tavsiye ederim. Gelsinler, burada kır evleri de var. Barakalar var, çadır yeri müsait. Buralar kalmak için güzel. Masraf da insanların korktuğu kadar değil." ifadelerini kullandı.





