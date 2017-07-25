Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Eskişehirspor, Teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Teknik direktör arayışını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.



Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu yaptığı açıklamada, İstanbul'da bir araya geldikleri Sergen Yalçın ile 1 yıllığına anlaşmaya vardıklarını söyledi.



Özeçoğlu, Sergen Yalçın'ın yarın Eskişehir'de olacağını ve resmi sözleşme imzalayacaklarını belirtti.