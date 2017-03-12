Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a çelme

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

15. dakikada Beck'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası dışında Talisca gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.



17. dakikada soldan Deniz Türüç'ün içeri ortaladığı topu Tosic uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Lawal'ın önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun ceza yayı önündeki sert şutunu Fabricio uzaklaştırdı.



25. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Soldan Welliton'un yaptığı ortada arka direkte kaleci Fabricio kontrol etmek istediği topu elinden kaçırdı. Umut Bulut'un çevirdiği topu Deniz Türüç kaleye gönderdi ancak Hutchinson meşin yuvarlağa çizgi üstünde uzaklaştırarak gole izin vermedi.



40. dakikada Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde kafalardan seken topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Ahamada gole engel oldu.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



46. dakikada Aboubakar'ın pası sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



51. dakikada Aboubakar ceza sahası içinde dönerek topa vurmak isterken meşin yuvarlak Beck'in önünde kaldı. Alman futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ahamada meşin yuvarlağın kaleye gitmesin önledi.



52. dakikada Varela'nın sol çaprazdan sert şutunda Fabricio topu kornere çeldi.



55. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un kullandığı köşe vuruşunda arka direğe giden topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.



59. dakikada Talisca'nın ara pasıyla sağ tarafta topla buluşan Beck sol ayağıyla sert vurdu ancak kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



64. dakikada Kayserispor beraberlik golünü buldu. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Varela'nın ara pasına hareketlenen Deniz Türüç'ün yerden içeri ortaladığı topu Umut Bulut filelere gönderdi: 1-1



67. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Köşe vuruşunun ardından Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Tosic sert vurdu, kaleye giden meşin yuvarlağı önünde bulan Hutchinson'ın altı pas üstündeki dokunuşunda Ahamada topu ayaklarıyla kurtardı.



73. dakikada Talisca'nın çok uzak mesafeden sert şutunu kaleci Ahamada kurtardı. Aynı dakika içinde bir kez daha topla buluşan Brezilyalı oyuncunun şutu yine kalecide kaldı.



82. dakikada Kayserispor 2-1 öne geçti. Kullanılan taç atışının ardından sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün çevirdiği topu Beck ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi.



84. dakikada Talisca'nın uzaktan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



88. dakikada Beşiktaş, Aboubakar'la beraberliği yakaladı. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar kalecinin yanından topu filelere gönderdi.



Müsabaka 2-2 sona erdi.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo (Dk. 54 Mitrovic), Tosic ,Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Aboubakar, Talisca, Babel (Dk. 46 Tolgay Arslan), Cenk Tosun



Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Erkan Kaş, Rotman, Lawal (Dk. 75 Douglas), Umut Bulut, Deniz Türüç (Dk. 86 Sow), Varela, Welliton (Dk. 90+4 Hakan Aslantaş)



Goller: Dk. 55 ve 88 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 82 Beck (Kendi kalesine) (Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 22 Marcelo, Dk. 75 Beck (Beşiktaş), Dk. 29 Levent Gülen, Dk. 39 Lawal, Dk. 72 Deniz Türüç (Kayserispor)