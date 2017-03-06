Sergen Yalçın: Hedefimiz Beşiktaş maçını kazanmak

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Rakibimizi inceleyip ona göre bir oyun planı hazırlayacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yapıp ne alabilirsek almaya çalışacağız." dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Beşiktaş ile yapacakları maçta, rakibe göre bir oyun planı hazırlayacaklarını söyledi.



Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı takımın Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Ligde Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren Yalçın, "Rakibimizi inceleyip ona göre bir oyun planı hazırlayacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yapıp ne alabilirsek almaya çalışacağız. Tabii ki hedefimiz kazanmak." dedi.



Beşiktaş'ın iyi oyunculardan kurulu güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Yalçın, "Ligde müsabakalar kolay değil. Artık ikinci yarının ortalarına doğru gelmişken, kimse kimseyi kolay kolay yenemiyor. Herkesin bir hesabı var. Kimisi üst sıraları, kimisi Avrupa kupalarına katılmayı kovalıyor. Biz de küme düşmemeyi kovalıyoruz. Takım olarak iyi durumdayız, son 6 maçta mağlubiyetimiz yok. İyi mücadele ediyoruz, çocuklar sahada ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah bizim için hayırlı bir müsabaka olur." diye konuştu.

"TÜM ÇALIŞMALARIMIZ LİGDE KALMAYA YÖNELİK"



Kasımpaşa maçında son dakika yedikleri golle galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Sergen Yalçın, şunları söyledi:



"Oyunu 2-1'e getirip uzatmalarda böyle bir gol yeyince doğal olarak bizim de oyuncuların da seyircinin de motivasyonu düştü. Uzun bir lig oynuyoruz, böyle sonuçlar olacak. O yüzden o maça çok fazla bağlı kalamayız. Baktığımız zaman puan olarak ligde çok kötü bir yerde değiliz. Daha önümüzde oynayacağımız 11 maç var. Bu 11 maçta çok daha iyi performans gösterip bir an evvel kümede kalmayı garantilemek istiyoruz. Tüm çalışmalarımız ligde kalmaya yönelik."