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19 Haziran 2017 09:17 | Son Güncelleme: 19 Haziran 2017 09:19

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5000, avro 3,9180 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5120 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9290 lira olmuştu.

Etiketler: parapiyasaları


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