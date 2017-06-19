Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5000, avro 3,9180 liradan haftaya başladı.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5120 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9290 lira olmuştu.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5120 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9290 lira olmuştu.
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