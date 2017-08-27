Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü

Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde eden Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde eden Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü.



Paris'ten Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, çiçeklerle karşılandı.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, organizasyonda derece elde eden milli sporcuların büyük bir zafere imza attığını belirtti.



Başkan Aydın, şampiyonada özellikle serbest stilde çok büyük hedeflerinin olduğunu aktararak, "Grekoromende 2 altın ve 1 bronz madalya aldık. Kadınlarda ise birer altın ve bronz madalya kazandık. Kadınlarda madalya alabilecek durumda olan 2 sporcumuz da sakattı. Serbest stilde ise takım halinde dünya şampiyonluğunu hedefliyorduk fakat başaramadık. Büyük bir nazara ya da kazaya geldik." ifadelerini kullandı.



TAHA AKGÜL: HAZIRLIK SÜRECİNDE KULAĞIMDA ENFEKSİYON OLUŞTU





Erkekler serbest stil 125 kilo final karşılaşmasında Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye yenilerek gümüş madalyayla yetinmek zorunda kalan Taha Akgül, "Hedefim altın madalya kazanmaktı. Maalesef olmadı. Hazırlık sürecinde kulağımda enfeksiyon oluştu. Bu yüzden 5-6 gün antibiyotik kullanmak zorunda kaldım. Bu da vücudumu ve performansımı etkiledi." diye konuştu.



SONER DEMİRTAŞ: ÜLKEME MADALYA KAZANDIRDIĞIM İÇİN GURURLUYUM





Erkekler serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş, Dünya Şampiyonası büyükler kategorisinde ilk derecesini elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.



26 yaşındaki milli güreşçi, güzel bir başlangıç yaptığını ve Avrupa'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya almayı hedeflediğini kaydederek, "Ülkeme madalya kazandırdığım için mutlu ve gururluyum. Bize dua eden ve destek veren Türk halkına teşekkür ediyorum. Türk sporu ve güreşi için bundan sonra da elimden geleni yapmaya devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.