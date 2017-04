Serbest dolaşım Brexit sonrasına uzatılabilir

İngiltere Başbakanı May, AB ile mutabık kalınması durumunda serbest dolaşım konusunda bazı esnekliklerin tanınabileceğine işaret etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, serbest dolaşımın Avrupa Birliğinden çıkış (Brexit) sonrasında bir süreliğine devam edebileceğini açıkladı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiltere Başbakanı May’in AB ile serbest dolaşımın Birlikten çıkış sonrasında da bir süreliğine devam edebileceğini söylediğini bildirdi.



Geçen hafta AB’den resmen iki yıllık çıkış sürecini başlatan 50.maddeyi yürürlüğe sokan May, AB ile bu sürenin sonunda mutabık kalınması durumunda “uygulama sürecine” geçilebileceğine, serbest dolaşım konusunda bazı esnekliklerin tanınabileceğine işaret etti.



May, “Birlik ile anlaşmaya vardığımızda, yeni ilişkinin gelecekte nasıl olacağı konusunda anlaştığımızda, anlaşmanın ruhuna bağlı şekilde, hükümetlerin ve iş dünyasının sistemlerini uyumlu hale getirebilmesi için bir süreye ihtiyaç duyulacak.” ifadesini kullandı.



İngiliz hükümetinin Brexit sonrasında ülkenin göç politikasında tam yetkiye sahip olacağını belirten May, “Britanya halkı için önemli olan, geçen sene kullandıkları oyun bir parçası olarak bizim sınırlarımızı ve göçü kontrol altına almamız. Biz de Avrupa Birliğinden çıkınca tam da bunu yapacağız.” şeklinde konuştu.