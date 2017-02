Serbest bölgeler tasarısı Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, serbest bölgelere yatırım kolaylığı getiren Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.



Tasarının tümü üzerinde konuşan MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarıdaki düzenlemeleri eleştirerek, "Tasarının çok faydalı olacağı kanaatinde değilim. Gelin şunu doğru dürüst inceleyelim, memlekete yararlı olacak bir şey hazırlayalım." dedi.

'SERBEST BÖLGELERE KARŞI DEĞİLİZ'



CHP Grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da tasarının komisyon aşamasında tam bir karmaşa yaşandığını, 24 maddelik tasarının 15 maddeye düşürüldüğünü, kalan maddelerde de değişikliğe gidildiğini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmadığını ileri sürdü.



Tasarıdaki düzenlemelere ilişkin eleştirilerde bulunan Tarhan, şunları söyledi:



"Serbest bölgelere karşı değiliz. Çünkü serbest bölgeler doğrudan döviz kazançlarıdır. İhracatın artmasını, ihracat pazarlarının genişlemesini sağlar, istihdamı artırır, yabancı sermaye çeker. Çeker, çekmesine de nerede çeker? Güvenli, demokratik, sağlam bir ekonomisi olan ülkede çeker. Bu ülkenin ekonomisi güvenli mi, sağlam mı? Her gün terör tehdidi var, her yanında savaş var, hem de bu savaşın bir fiil içinde, her gün dış politikada 'u dönüşü' var. Bizim ülkemizde serbest bölgeler ithalatın artmasına yarıyor sadece."



Öte yandan, tasarının görüşmelerine geçilmeden önce, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi.