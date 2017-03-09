Seramik ve porselen parçalarını sanata dönüştürüyor

Filistinli emekli öğretmen Muhammed el-Caberi, 40 yıllık meslek hayatından sonra "boş durmamak için" başladığı mozaik uğraşında büyük başarı göstererek bu alanda ödüllü bir sanatçıya dönüştü.

Filistinli Caberi'nin (67) Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki evinin her köşesi, seramik ve porselen parçalarını büyük bir sabır ve emekle birleştirerek oluşturduğu birbirinden güzel eserlerle süslü.



Evini adeta bir sanat galerisine çeviren Caberi, 40 yıl öğretmenlik yapıp emekli olduktan sonra mozaik sanatına nasıl başladığını ve çalışmalarını anlattı.



Boş durmaktan hoşlanmadığını belirten Caberi, "Uzun çalışma hayatının ardından sonra boş vaktimi nasıl değerlendiririm diye düşünüyordum. Daha sonra kırık seramik ve porselen parçalarından mozaik tablolar yapmaya karar verdim." dedi.



Caberi, avlu duvarındaki mozaik tabloları işaret ederek, "Çocuklarımla evimizin avlusunda otururken önce burayı süslemeyi düşündüm ve çalışmaya başladım. Sonucunda ortaya bu sanatsal tablolar ortaya çıktı." diye konuştu.



Filistinli sanatçı, yaklaşık 20 metrekarelik duvarda, içinde Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin işli olduğu mozaik tabloları tamamlamasının bir yılını aldığını söyledi.



"BU İŞİN DEĞERİNİ BİLEN YOK"



Çalışmalarını evinde atölyeye dönüştürdüğü bir odada sürdüren Caberi, materyal olarak kullandığı kırık parçaları, şehirdeki bir porselen imalathanesinden ücretsiz temin ediyor.



Yaptığı iş çok zahmetli olsa da mozaik sanatıyla ilgilenmekten büyük keyif aldığını anlatan Caberi, ortaya çıkardığı eserlere aşırı bağlılığından dolayı çocuklarına bile hediye etmediğini dile getirdi.



"Onlar benim hayatımın bir parçası. Onlardan vazgeçmem mümkün değil. Tablolara bakarak gurur duyuyorum." diyen Caberi, eserlerini asıl olarak kendisi için ürettiğini, sadece uluslararası fuarlarda sınırlı sayıda satış yaptığını belirtti.



Sanatının değerinin bilinmemesinden yakınan emektar Filistinli, elinde tuttuğu küçük vazoya işaret ederek şunları söyledi:



"Mesela bu küçük eser için 70 gün çalıştım. Üzerinde 13 bin parça bulunuyor. Parçaları birleştirmeden önce her biri üzerinde ayrı ayrı çalıştım. Bu işin değerini bilen yok. Ben verdiğim emeğin karşılığını talep ettiğim için çok fazla satış yapamıyorum. Mesela bu parçanın değeri 5 bin dolar, daha aşağı bir fiyata satmam."



ULUSLARARASI FUARDA BİRİNCİ OLDU



Caberi'nin hobi olarak başladığı işteki başarısı ve sanatçı kimliği, uluslararası bir fuarda aldığı ödülle de tescillenmiş.



Umman'ın başkenti Muskat'ta 2012 yılında düzenlenen fuarda birincilik elde ettiğini söyleyen Caberi, amacının El-Halil'de mozaik ve seramik okulu açmak olduğunu dile getirdi.



Seramik, çömlek, cam, ahşap, deniz kabuğu ve deri sanatı gibi sanatsal faaliyetler ile öne çıkan Filistin'in El Halil kenti, Dünya El Sanatları Komitesi (WCC) tarafından "2016 Dünya El Sanatları Kenti" seçilmişti.