Şenol Güneş'le çalışmak her genç oyuncu için önemli

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar, teknik direktör Şenol Güneş'le çalışmanın genç oyuncular için çok önemli olduğunu söyledi.

BJK TV'ye açıklamada bulunan 21 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takıma gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Şenol Güneş gibi bir teknik adamla çalışmak her genç oyuncu için önemli. Onun elinde büyüyeceğime, başarılara ulaşacağıma, onunla birlikte daha güzel şeyler olacağına eminim. Elimden geleni yapacağım ve Şenol hocanın her sözünü dinleyeceğim." ifadelerini kullandı.



Takımda bulunan tecrübeli isimlerden öğreneceği çok fazla şey olduğunu vurgulayan Orkan Çınar, şunları kaydetti:



"Duygularım birkaç kelimede anlatılacak gibi değil, ben hayatım boyunca çalıştığım yerlere yavaş yavaş gelmeyi başarıyorum, bu da çok güzel bir şey. Bu arada tabii ki buraya gelmek kolay olmadı, yanımda olan aileme, menajerlerime, hocalarıma teşekkür ediyorum. Beni beğenen, takıma katmak isteyen, bana bu şansı tanıyan Şenol hocama da teşekkür ediyorum. Süper oyuncular var ve ben de heyecanlıyım. Ağabeylerimden öğreneceğim çok şey var. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarım çok iyi, onların yanında ben de daha iyi olacağıma inanıyorum. Çünkü takımda çok zeki oyuncular var, çok güzel pas trafiği oluşuyor, onların arasında çok iyi katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Ricardo Quaresma deyince benim aklıma dünya yıldızı bir futbolcu geliyor. Ryan Babel'in de kariyerinde tartışılacak bir şey yok, onlardan çok şey öğreneceğim. Birbirimizden öğrenerek çok güzel yerlere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Cenk ağabeyi Gaziantep'ten geldiği için tanıyorum, Tolgay ağabey ile de diyaloğumuz var."



BEŞİKTAŞ'IN ORTAMI AİLE GİBİ



Orkan Çınar, Beşiktaş'ın ortamının aile gibi olduğunu ve siyah-beyazlı taraftarın önünde maça çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.



Beşiktaş taraftarının takımlarını çok sevdiğini ve oyuncularına sahip çıktığını aktaran genç futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:



"Taraftarlara şunu söyleyebilirim, hiç kimse benim buraya geldiğime pişman olmayacak, kimseyi mahcup etmeyeceğim, formanın ve armanın hakkını vereceğim. Takıma yüzde 100'ümü her zaman vereceğim. Kimse 'bunu yapamaz, edemez' diye düşünmesin, ben kendimden çok eminim. Benim hedefim takıma katkı sağlamak. Şampiyonlar Ligi de heyecan verici. Her şeyin güzel olacağına eminim. Beşiktaş taraftarı zaten çok büyük bir taraftar. Bir oyuncu için taraftarının arkasında durmasından daha güzel bir şey yok. Çok güven veriyor, çok rahat hissettiriyor. Beşiktaş'ın ortamı aile gibi, ona da çok seviniyorum. Taraftarın önünde oynamak ve kampa katılmak için sabırsızlanıyorum. "



Son olarak milli takım hedefinden de bahseden Orkan Çınar, "Benim için 21 yaş altı veya A milli fark etmez, sonuçta milli takım forması her yerde aynı, her yerde sonuna kadar terimi dökerim." diyerek sözlerini tamamladı.