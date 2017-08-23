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23 Ağustos 2017 18:01 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2017 18:02

Şenol Güneş ifade verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Simon Kjaer’in yüzünü tutarak ittiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Şenol Güneş ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan Spor Savcılığı'nca, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde re'sen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Güneş'in, herhangi bir kastının olmadığını ve konunun yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Asım Ekrem tarafından ifadeye çağrılan Kjaer, Şenol Güneş'ten şikayetçi olmadığını belirtmişti.

Etiketler: şenol güneşifadebeşiktaş


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