Senegal'den geldi Trabzonsporlu oldu

Trabzon'a 3 yıl önce gelen 41 yaşındaki Senegalli İbrahim Sene, saat satarak geçimini sağlarken, Trabzonspor'un maçlarının olduğu günlerde tezgahını açmayarak stada gidiyor.

Trabzon'a 3 yıl önce gelen 41 yaşındaki Senegalli İbrahim Sene, saat satarak geçimini sağlarken, Trabzonspor'un maçlarının olduğu günlerde tezgahını açmayarak stada gidiyor.



Kentin en işlek alanlarının başında gelen Uzunsokak'ta saat satarak aile ekonomisine katkı sağlayan Sene, Trabzon'u çok sevdiğini söyledi.



İbrahim Sene, yaptığı açıklamada, ailesinin Senegal'de yaşadığını, 3 çocuğunun bulunduğunu ifade ederek, bazen eşi ve çocuklarının da Trabzon'a geldiğini kaydetti.



Trabzon'a daha önce de gezme amaçlı geldiğini belirten Sene, "Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok seviyorum, yenildiği zaman yemek yiyemiyorum. Çok kötü oluyorum. Trabzonspor benim her zaman kalbimde." dedi.



"GALATASARAY MAÇINI KAZANACAĞIMIZI RÜYAMDA GÖRDÜM"



'Galatasaray maçı ne olacak?' diye kendisine sorduklarında 2-0 yeneceklerini söylediğini anlatan Sene, şöyle konuştu:



"Trabzonspor'un, Galatasaray'ı yendiğini rüyamda gördüm. Trabzonspor bu sene Şampiyonlar Ligi olmadı, UEFA Avrupa Ligi'ne gider. Her namazdan sonra mutlaka Trabzonspor'a dua ederim."



"MAÇ GÜNLERİ TEZGAH AÇMAM"



Trabzonspor'un sahasında maçı olduğu günlerde tezgah açmadığını aktaran İbrahim Sene, şu ifadeleri kullandı:



"Birkaç saat satıp kazandığım parayla Galatasaray maçına gittim. Yeni stadyumda bereket var. Ersun Yanal iyi bir hoca. Trabzon, Türkiye'nin en iyi şehirleri arasında. Buradaki insanların hepsi çok iyi."