Senato Trump'ın İsrail Büyükelçisi adayını onayladı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Friedman, Senatodaki oylamada 46'ya karşı 52 evet oyu ile büyükelçilik görevi için onaylandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Friedman (57), Senatodaki oylamada 46'ya karşı 52 evet oyu ile büyükelçilik görevi için onaylandı.



Friedman'a Tel Aviv Büyükelçiliğinin önünü açan oylamada, oylamaya katılan Cumhuriyetçi senatörlerin yanı sıra sadece 2 Demokrat senatörün olumlu oy kullandığı bildirildi. Demokratlardan New Jersey Senatörü Robert Menendez ile Batı Virginia Senatörü Joe Manchin'in dışındaki senatörler, bazı yaklaşımlarını tartışmalı buldukları Friedman aleyhinde oy kullandılar.



Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İsrail Büyükelçisi adayının onaylandığı bilgisini paylaştı.

İSRAİL İLE YAKIN İLİŞKİLERE SAHİP



İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesine ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek veren Friedman, İsrail ile yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.



ABD'de Cumhuriyetçi muhafazakarların politik yelpazesinde aşırı sağ kanada yakın duran ve Yahudi kökenli bir aileden gelen Friedman, daha önceki açıklamalarında "İsrail hükümetinin yeni yerleşim yerleri inşa etmesinin barışın önünde engel olmadığını" savunmuştu. Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Arutz Sheva ve Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.



ABD'de Florida'da yaşayan Friedman'ın aynı zamanda Kudüs yakınındaki Telbiye bölgesinde de bir evi bulunuyor.