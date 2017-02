"Sen vatandaşa doğruyu anlat, neden 'evet' oyu verecek vatandaş"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP-HDP-PKK beraberdirler.' Sen vatandaşa doğruyu anlat, neden 'evet' oyu verecek vatandaş sen bunu anlat önce." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım, 'Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini başkan atayacaktır, şu gerekçeyle atayacaktır, bu yargı bağımsızlığına gölge düşürmez' diye bir gerekçe üretiyor mu, üretmiyor. '550 milletvekili sayısı az, biz bu sayıyı 600'e çıkaracağız, faturayı da millete yıkacağız, şu gerekçeyle', bunu anlatıyor mu, anlatmıyor. Neyi anlatıyor, 'CHP-HDP-PKK beraberdirler.' Sen vatandaşa doğruyu anlat, neden 'evet' oyu verecek vatandaş sen bunu anlat önce." dedi.



Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



CHP'nin referandum için çok çalışacağını ve vatandaştan düşünerek, sandığa gitmelerini isteyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun bir parti seçimi olmadığını, Türkiye'nin geleceğinin, demokrasisinin oylandığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin bunu anlatabildiği, vatandaşın da düşünerek sandığa gidip, ülkenin geleceğiyle ilgili karar verdiği takdirde Türkiye'nin başarılı bir referandum süreci yaşayacağını söyledi.



"Referandum kampanyası kapsamında kaç ili dolaşacaksınız? Programınız belli mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Belli değil, mitingden çok illerde, ilçelerde kanaat önderleriyle bir araya gelip onlarla yüz yüze görüşmek, ağırlığı buraya vermek istiyoruz. Bu parti seçimi değil Türkiye'nin geleceğiyle demokrasisiyle ilgili bir referandum." yanıtını verdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda, "demokrasi sürecek mi, güçlü bir demokrasi, güçlü bir parlamenter rejim mi oluşturulacak, yoksa bütün yetkilerin tek kişiye verildiği bir Kuzey Kore modeli mi olacak", bunun tercihinin yapılacağını söyledi.



"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Eğer referandumda evet çıkmazsa Türkiye ciddi tehlikelerle karşılaşır.' açıklamaları var. Sizce 'evet' ya da 'hayır' çıkması durumunda nelerle karşılaşır Türkiye?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye ciddi tehlikelerle karşı karşıyaysa 15 yılda Türkiye'yi bu ciddi tehlikelerle karşı karşıya getiren iktidar kim? Türkiye'yi bu noktaya getiren iktidara siz destek veriyorsanız, Türkiye'yi daha büyük bir tehlikenin içine sürüklemiyor musunuz? Söylenen sözlerin mantıklı bir altyapısının olması lazım." dedi.



Bahçeli'nin "Türkiye'nin bekası için 'evet' denilmesi gerektiğini" söylediğinin hatırlatıldığı Kılıçdaroğlu, "Bizim anladığımız beka, Türkiye'nin güçlü, dünyada saygınlığı olan bir devlet olarak, hukukun üstünlüğü ve güçlü parlamenter sistemle dünyada saygınlığı olan bir devlet olarak yaşamasıdır. Bir kişinin elinde sopayla bir toplumu, ülkeyi, devleti dizayn etmesine karşıyız biz. Bu, Türkiye'nin bekasına değil dağılmasına yol açar." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Suriye, Irak ve Libya'nın yönetimde güçlü bir adam olmasına rağmen ne hale geldiğinin ortada olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin, bütün kavgalara ve 30-35 yıldır devam eden teröre rağmen parlamenter sistemle bir arada yaşadığını dile getirdi.



- "HENÜZ BİR KARAR ALINMADI"



"Güçlü demokrasi'' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, bu sistemin de yanlışlıklarının olduğunu, bunun 12 Eylül darbe hukukundan kaynaklandığını ifade etti. Türkiye'nin darbe hukukundan arınması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, daha güçlü bir parlamenter sistemin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.



"CHP, Anayasa Mahkemesine gidecek mi? Bir karar aldınız mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Henüz bir karar alınmadı. Biz önce Sayın Cumhurbaşkanının onayını bekledik, sonra kendi karar organlarımızla oturup konuşacağız, vaktimiz var." yanıtını verdi.



"Hayır oyları yüksek çıkarsa AK Parti'nin Anayasa Mahkemesi kanalıyla referandumu durdurabileceği iddiaları var. Bu konuda bir değerlendirme yaptınız mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır. Böyle bir değerlendirme yapmadık ama bu bağlamda yorum yapan çevreler var. Biz olayı kendi yapımız içinde yetkili kurullarımızla bir araya gelip konuşacağız. Kararımızı vereceğiz, vaktimiz var." dedi.



Kılıçdaroğlu, "Ne kadar vaktiniz var?" sorusuna, "Kısa sürede. Önümüzdeki hafta içinde biz bunun kararını vereceğiz." karşılığını verdi.



- "TÜRKİYE'Yİ NASIL BİR MACERAYA SÜRÜKLEDİĞİNİ BİLİYORLAR"



"Anayasa değişikliğine 'hayır' diyen CHP FETÖ, PKK ve HDP ile aynı çizgide olmakla itham ediliyor. Bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bu anayasaya neden 'evet oyu kullanın' demekten aciz olan bir hükümet var. Vatandaşa, 'Biz, anayasayı değiştirdik, değişiklik maddelerini kamuoyunun bilgisine sunduk, buna şu gerekçelerle 'evet deyin' lafını edemiyorlar. Çünkü bir gerekçe yok." yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"O zaman ne yapıyorlar? CHP'den başlayarak özel bir suçlama alanı getiriyorlar, terör örgütleriyle sanki CHP ilişkiliymiş gibi. Terör örgütleriyle yatıp kalkanlar bunlar. Yani şehirler silah deposuna döndürülürken CHP mi iktidardaydı? Şimdi kendileri için özel bir tartışma alanı yaratmak istiyorlar, biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Biz vatandaşlarımıza, bu anayasa değişikliklerine neden hayır oyu vermesi gerektiğini anlatacağız. Mesela Sayın Binali Yıldırım, 'Bir cumhurbaşkanı tarafsız olmayacaktır, çünkü şu nedenle tarafsız olmayacaktır' bunu açıklayabiliyor mu, açıklayamıyor. 'Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12'sini başkan atayacaktır, Şu gerekçeyle atayacaktır, bu yargı bağımsızlığına gölge düşürmez' diye bir gerekçe üretiyor mu, üretmiyor. '550 milletvekili sayısı az, biz bu sayıyı 600'e çıkaracağız, faturayı da millete yıkacağız, şu gerekçeyle', bunu anlatıyor mu, anlatmıyor. Neyi anlatıyor, 'CHP-HDP-PKK beraberdirler.' Sen vatandaşa doğruyu anlat, neden 'evet' oyu verecek vatandaş sen bunu anlat önce. Olay CHP sorunu değil ki daha bunu kavrayamamışlar. Olay bir Türkiye sorunu."



Kılıçdaroğlu, "Bunu anlatmaktan aciz insanlar. Çünkü yaptıkları değişikliğin Türkiye'yi nasıl bir maceraya sürüklediğini aslında onlar da biliyorlar." diye konuştu.



- "ÇIKSIN MEYDANLARA ELEŞTİRİMİZ YOK"



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evet' kampanyası yürütmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Tarafsız değil, tarafsızlığını korumadı, korumamayı da sürdürecektir. Bu milletin takdirine, sağduyusuna ve vicdanına bırakıyorum bunu." yanıtını verdi.



"Tarafsız olması gereken bir cumhurbaşkanı, parlamentoya gelip, 'Ben parlamentoda tarafsız davranacağım' diye yemin ettiği zaman, bunun inandırıcılığı ne ölçüde olacaktır?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Meydanlara iniyor, çıksın meydanlara, bizim herhangi bir eleştirimiz yok. Çıkabilir. Millet vicdanıyla bakıp bunu değerlendirsin tek isteğim bu." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'nın meydanlara çıkması, 'tarafsızlığı ihlal edeceği' söyleminizi destekliyor mu?" sorusuna, "Elbette. Bu anayasa değişikliğinin nasıl bir felakete yol açacağını artık vatandaş gözleriyle görecektir." karşılığını verdi.



"Referandumun adil olacağını söylemek mümkün mü? 'Bu referandum adil olacaktır' diyebiliyor musunuz? " sorusunu Kılıçdaroğlu, "Hayır, referandum süreci adil koşullarda yürümeyecektir. Özellikle havuz medyasının, son KHK'larla muhalefeti tamamen yok sayan bir anlayışla yayın politikasını sürdüreceğini biliyoruz. Şu anda medyanın yüzde 90'ı da iktidarın kontrolünde zaten. Dolayısıyla adaletli bir referandumun olmayacağını biz biliyoruz ama her şeye rağmen ben, bu ülkenin insanlarının vicdanına, basiretine, sağduyusuna güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değil." diye yanıtladı.



- "HAYIRSIZ EVLAT FONU"



Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde, valilerin, kaymakamların, rektörlerin, bütün devlet kurumlarının "evet" demek için özel çaba harcayacağını savunarak, "Bu neyi getirir? Bütün baskılara rağmen göreceksiniz 'hayır' kazanacaktır. Bu ülkenin sağ duyusu vardır, ben buna inanıyorum." diye konuştu.



"Referandum için slogan belirlediniz mi?" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Hayır. Ne kadar güzel bir sözcük değil mi hayır? Henüz belirlediğimiz bir sloganımız yok, çok sayıda öneri var. Bu siyasetçilerin alanından çok, reklamcıların alanına giriyor, bu konuda bir çalışma var. Kulağıma hoş gelen kelime 'hayır' tabii." yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu, "Bazı kamu şirketlerinin Varlık Fonuna devrine" ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:



"Ortada Varlık Fonunu oluşturacak bir gelir yok. Geçmişte halkın birikimleriyle oluşturulan bankaydı, limandı vesaire onlar Varlık Fonuna aktarıldı yeni bir kaynak yaratmak amacıyla ve 18 ayrı yasaya uymayacak arındırılmış bir fon. Bugün bu fona göre Ziraat Bankasını 1 liraya, herhangi bir kişiye satabilirsiniz veya gidersiniz 2 milyar dolar para alırsınız İzmir Limanı için zamanı gelir parayı ödeyemezsiniz, dersiniz 'Sana İzmir Limanı'nı vereyim.' 50 milyarlık bir yatırımı 2 milyara verebilirsiniz veya onlar gelir haciz uygularlar."



Varlık Fonuna ilişkin uygulamaların, TBMM'nin ne de Sayıştayın denetimine tabi olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Buna ben 'hayırsız evlat fonu' demiştim. Hayırsız evlat, babasından, dedesinden kalan mirası har vurup harman savurur. 100 yıllık Ziraat Bankasını, PTT'yi, büyük kuruluşları böyle har vurup harman savurarak, Varlık Fonu adı altında birilerine peşkeş çekme amacıyla götürmek asla doğru değildir. Onun için 'hayırsız evlat fonu' demiştim buna. Gerçekten bunlar kendi tarihlerine saygı duymayan bir grup." görüşünü savundu.



- "SİZ KANDIRILA KANDIRILA MAHVOLDUNUZ"



"İktidar, Varlık Fonunu kullanarak referanduma kadar kaynak yaratmayı mı çalışıyor?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet. Varlık Fonu ile iki hazine oluşturuluyor, biri TBMM'nin, Sayıştayın denetiminde olan bir hazine, bir de bütün bunların dışında denetimsiz bir hazine oluşturuluyor. Kaynaklar istendiği gibi kullanılsın, harcanabilsin diye. Bu referandum için kullanılacak tabii. Yasalar bunun için çıkıyor, her şey nisan, mayıs ayına kadar endekslenmiş durumda. Ondan sonra 'Ben size gösteririm' programı girecek devreye." karşılığını verdi.



Kılıçdaroğlu, KHK'larla akademisyenlerin ihraç edilmesine ilişkin bir soru üzerine, "Hitler Almanya'da ne yaptıysa şu anda Türkiye'de o yapılıyor. Hitler Almanya'da bilim adamlarını üniversitelerden kovdu, o bilim adamlarının pek çoğu Türkiye'ye geldi. Genç Türkiye Cumhuriyeti o bilim adamlarına kucak açtı, bizim üniversitelerimizde yıllar yılı bunlar ders verdiler. Şimdi kitap, yazı yazmak, konuşmak dışında hiçbir günahı olmayan yüzlerce akademisyeni bir KHK ile kapının önüne koyuyorsunuz. Hangi ahlak, vicdan, inanç bunu kabul eder?" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, akademisyenlerin ihraçlarıyla ilgili "yanlışlıklar olabilir" açıklamasının, daha büyük bir felaket olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:



"Bir insanı üniversitede kapının önüne koyacaksın, bütün kamuoyuna bir anlamda 'Ben bunu cezalandırdım' diyeceksin. Beş gün geçecek, 'Bir hata yapmışız, kusura bakma seni tekrar görevine iade ediyoruz' diyeceksin. Hatayı yapan kim? Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar. Siz kandırıla kandırıla mahvoldunuz, herkes sizi kandırdı. Şimdi kandırıldıklarını itiraf ediyorlar. 'Birisi bizi kandırabilir, buraya yanlış isimler yazmış olabiliriz ama söz veriyoruz yanlışlık olursa düzelteceğiz.' Türkiye'de bir devlet yönetimi yok, çöken bir devlet var sadece. Son KHK'lar çöken devletin en temel göstergesi."



- "ALİMİN ÖLÜMÜ, ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR"



Öğretim üyelerinin giydiği cübbelerin ayaklar altına alınmasından içinin acıdığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "21. yüzyılın Türkiyesi bu mu Allah aşkına? Bir bilim insanının cübbesini siz çiğneyeceksiniz ki inançlı olduklarını söylüyorlar, 'Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir' diyor Sevgili Peygamberimiz. Bu kadar bilim insanını yücelten bir anlayıştan, bilim insanını ayaklar altına alan bir anlayışa geldik. Nesini anlatacaksınız? İnsanda biraz utanma, ahlak, bilime, bilim insanına saygı olur." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bilim üreterek güçlü olacağına işaret ederek, "Şimdi bilgi üreten insanlar kapının önünde. 'Güçlü Türkiye' diyorlar, 'Evet verin, güçlü Türkiye'yi kuracağız' diyorlar. Bilim adamını kapının önüne koydun, hangi ülke gelip de sana 'Sen güçlü ülkesin' diyecek?" ifadesini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetede çıkan haberden örnek vererek, KKTC'nin parlamenter sistem ve demokrasi açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ötesinde olduğunu savundu.



- GENELKURMAY'IN EL BAB AÇIKLAMASI



El Bab'ta Rus savaş uçağının yanlışlıkla Türk askerlerini hedef alması ve 3 askerin şehit olmasının hatırlatılarak, bu konuda Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Daha önce El Bab'ta yine hava saldırısında şehitlerimiz oldu. Hükümet dedi ki 'Biz bu konuda araştırma yapıyoruz, kamuoyunu bilgilendireceğiz.' Hiçbir bilgi gelmedi. Son olayda da Rus uçakları 'Evet biz vurduk. Koordinatları Türkler verdi' diyor. Ben bu konuda bizim Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya güveniyorum. Askerlerimiz orada özveriyle çalışıyorlar, mücadele ediyorlar, çalışıyorlar. Sorgulanması gereken pek çok şey var. Ama sorgulaması gereken, olayların başında hükümet var. Kurumların başında, hükümet var. Hükümetin sesi çıkmıyor. 'Askerlerimizin öldürülmesi kuru bir özürle giderilmemelidir' diye bir Tweet de attım. Hükümetten eleştiri bile yok. Neden yok. 'Putin'i kızdırırım' diye. 'Ya Putin başımıza bir şey açarsa' diye. Sen değil miydin 'Ben dünya lideriyim' diyen kişi. Lider değil de lidercik olduğun çıktığı ortaya. Ne Trump'a ne Putin'e ağzını açıp tek cümle söyleyemiyorsun. 'Dost ülke bombaladı.' Bombalayan ülke ne zamandır dost oluyor, onu da anlayamadım. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Kendi geleceğini başka ülkelerin siyasi liderlerine bağlayan bir iktidar, Türkiye'ye hizmet edemez."



- ANKET YAPTIRMIYORUZ



Kılıçdaroğlu, referandumla ilgili başka bir soru üzerine anket yaptırmadıklarını söyledi.



"Referandumda 'hayır' çıkacak. Ben bu ülkenin sağ duyusuna güveniyorum." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "paketin savunulacak hiçbir tarafı olmadığını" öne sürdü.



İktidarın değişikliği savunacak hiçbir argümanının olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Ne yapıyorlar? CHP'ye saldırıyorlar, o kadar. Tek yaptıkları iş o. Neden? CHP halka doğruları anlattığı için. O kadar sıkışmış vaziyetteler ki benim salı konuşmalarıma kendi konuşmalarını denk düşürüyorlar. Bu korkunun belirtisi. 'Kılıçdaroğlu'nu kimse dinlemesin' bu arayış içindeler. Son KHK ile havuz medyasına ceza yazılmasın diye 'eşitlik ilkesini' de bu gerekçeyle kaldırdılar. Çünkü bizim konuşmalarımıza mecburen yer verecektiler. Şimdi onu da kaldırdılar." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, "Sesinizi nasıl duyuracaksınız?" sorusunu ise "Gezerek. En zor koşullarda bir referanduma gittiğimizi biliyorum ama haklıyız, haklı olduğumuz için kazanacağımıza inanıyorum." şeklinde yanıtladı.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet çıkması durumunda Türkiye sizce hangi ülkeye benzeyecek?" sorusunu yanıtlarken de "evet" ihtimalini hiç düşünmediklerini, buna ihtimal dahi vermediklerini söyledi.



Daha önceki konuşmalarında "tek adam yönetimlerinin kendi ülkelerini nasıl felakete yönlendirdiklerini" söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Suriye, Irak, Libya örneklerini bunun için verdim. Bir kişi her şeye karar veremez. Şimdi şunu anlatamıyorlar, 'Başkan meclisi feshedecek.' Hani egemenlik milletindi. Burada egemenlik bir kişinin oluyor. Bunu anlatsınlar bakayım millete neden bir kişi kalkıp meclisi feshedecek." dedi.



- TV PROGRAMINDA TARTIŞMA TEKLİFİ



Daha önceki konuşmalarında televizyon programına çıkma teklifi yaptığını hatırlatan ve bu çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Uygar insanlar gibi pekala çıkıp televizyonlarda bir araya gelip konuşabiliriz. Onlar da anlatırlar, ben de anlatırım. Evinde rahat çayını, kahvesini içen vatandaş da bizi dinler. Kim, hangi gerekçeyle neyi söylüyor, neyi söylemiyor? Yeri geldiği zaman oturup konuşuyoruz, televizyonlara ortak görüntü veriyoruz. Niye bir araya gelip bu kadar Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir konuda yan yana gelip de bir televizyon ekranında oturup konuşmuyoruz." açıklamasını yaptı.



- "BUNUN BİZE YAPIŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"



Kılıçdaroğlu, başka bir soruyu yanıtlarken de iktidarın "Evet"i anlatamadığı için CHP'yi terör örgütleriyle irtibatlandırmaya çalıştığını öne sürdü.



"CHP'yi terörle bağlantılı bir algı yaratmak istiyorlar ama bunun bize yapışması mümkün değil." diyen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:



"15 yıldır hükümet olanlar onlar, biz değiliz ki. Türkiye'yi kan gölüne çevirenler onlar, biz değiliz ki. Terör örgütlerine göz yumanlar onlar, biz değiliz ki. Dolayısıyla tutmaz bu. Bu ülkenin sağduyusuna güveniyorum derken, Saadet Partisi, BBP, Vatan Partisi, ÖDP, Anavatan, Doğruyol Partisi... Bunlar da Türkiye'nin geleceğini düşünüyorlar, bunlar da 'hayır' diyorlar. Dolayısıyla ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum derken, bütün bu çerçeveyi düşünüyorum. Bir araya gelir miyiz? Bence bir araya gelmek sanki bir cephe gibi algı yaratabilir. Böyle bir cepheye gerek yok. Her birimiz demokrasi paydasında, neden 'hayır' dediğimizi anlatmalıyız. Herkesin ayrı bir dili vardır, bizim ayrı bir dilimiz var ama ortak paydamız demokrasiyi savunmak. Ben de, onlar da savunuyor. Rahmetli Erbakan da, Türkeş de başkanlık sistemine karşıydı. Dolayısıyla çok değişik alanlarda herkes kendi cephesinden bir demokrasi paydası içinde 'hayır' diyebilir. Bir özel kampanyaya gerek yok."



- "PRANGAYI KİM TAKTI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarında "Biz bu değişiklikle bileğimizde prangalardan kurtulacağız" ifadesini kullandığı belirtilerek, "Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Prangayı kim vurmuş? Demokrasiye pranga takılıyor." dedi.



Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Bir ülkede 150'nin üzerinde gazeteci hapisteyse, bu gazetecilere prangayı kim taktı? Her önüne geleni, dosyanın içeriğine bakmadan hakim doğrudan doğruya 'Atmazsam beni de FETÖ'cü diye ilan ederler' diye içeri atıyorsa, pek çok gereksiz masum insanlar hapse atılıyorsa bunlara prangayı kim taktı? Öğretim üyelerine, terörle yakından ilgisi olmayan yüzlerce akademisyeni kapının önüne koyuyorsunuz, bunlara prangayı kim taktı? Bu ülkeyi yönetenler nasıl yönettiklerinin farkında değiller. Bütün bu olaylar senin iktidarında oluyor, Hangi kanunu çıkarmak istediniz de çıkaramadınız, önünüzde hangi engeller vardı? Hiçbir şey yoktu. Şimdi ben size söyleyeyim, bütün muhtarlara pranga vurulacak bir kararname ile. Bir kararname ile 'Muhtarlığı kaldırdım' diyecek. Buna pranga vurmak denir. 'Bütün bakanlıkları bir gecede kapatıyorum' diyecek. 'Bütün gazeteleri kapatıyorum, mal varlıklarına el koyuyorum.' Buna pranga denir. Asıl prangayı bu anayasa değişikliğiyle toplumun bileğine ve demokrasiye vurmak istiyorlar."



Ekonomik göstergelere ilişkin bir soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, ekonominin şimdi de iyi olmadığını, referandum sonrasında da iyi olmayacağını savundu. Ekonomide ciddi sorunlar bulunduğunu, iktidarın ekonomik açıdan da Türkiye'yi yönetemediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, bunun için işsizlik rakamlarına bakılmasının yeterli olacağını aktardı.



Referandum öncesi iktidarın çeşitli ekonomik paketler açıkladığını bunun amacının halkı kandırmak olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, artık bu millet bıkma noktasına geldi, bıktı artık. Dolayısıyla ülkeyi yönetemiyorlar, sokağa çıkın vatandaşa sorun '5 bakanın adını sayın' deyin sayamazlar. Ekonomiden kim sorumlu şimdi? Dış politikadan kim sorumlu? Tam bir kaos dönemi." açıklamasını yaptı.



Ekonominin yanında siyasi karar almada da bir kaos yaşandığını öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"En tipik örneği El Bab. Dedik 'Daha derine inmeyin.' Kıyameti kopardılar, sonra Erdoğan dedi 'Daha derine inmeyeceğiz' diye. Sonra Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rakka'ya gideceğiz' dedi. Erdoğan, Trump'la görüştükten sonra 'Münbiç ve Rakka'ya gideceğiz' dedi. Nedir ya doğrusu nedir? Çocuklarımızın içinde bulunduğu durum. Biz neden şehit veriyoruz Suriye'de. Hangi gerekçeyle? Bizim gençlerimiz, orada şehit verdiriyoruz, annelerin gözü yaşlı, Suriye'nin gençleri Türkiye'de. Onlar da iş yeri açıyorlar, gayet güzel geziyorlar, vatandaşlık talebinde bulunuyorlar. O annelerinin gözünün içine bakarak bu hükümet, bu soruya cevap vermeli; 'Benim çocuklarım orada savaşıyor, şehit oluyor, onların çocukları burada zevki sefa içinde.' Bunu hangi vicdan kaldırır? Kaldı ki yarın zaten geri çekilecek bizim silahlı kuvvetlerimiz. Rakka'ya kadar gidilmesine gerek yok. Siz güvenli bölge oluşturmuşsunuz zaten. Şehit de vermediniz o güvenli bölgeyi oluştururken. Şimdi birilerinin aracı olarak silahlı kuvvetler kullanılmak mı isteniyor? Rusya, Amerika orada, her ülke var orada, en çok şehit veren biziz, niye? Hangi gerekçeyle bizim askerlerimiz şehit oluyor. Güvenli bölgeyi alırsınız, mesele biter."