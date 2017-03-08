Kalkınma Bakanı Elvan: Sen nasıl Avrupa Birliği'sin?

Bakan Elvan, "(AB Komisyonu Başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin sözleri) Değerli Avrupa Birliği mensubu, sen bırak Türkiye'yi kendi birliğine bak. Kendi birliğindeki anti demokratik uygulamalara bak. Sen nasıl Avrupa Birliği'sin?" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Değerli Avrupa Birliği mensubu, sen bırak Türkiye'yi kendi birliğine bak. Kendi birliğindeki anti demokratik uygulamalara bak. Sen nasıl Avrupa Birliği'sin? Hani senin demokratik değerlerin, hani çok kültürlülüğün?" dedi.



Elvan, "Kararım Evet" programı için geldiği Cihanbeyli ilçesinde, esnafla bir araya geldi.



Dükkanları tek tek gezen Elvan, vatandaşlardan 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'evet' çıkması için destek istedi. Elvan, bir simitçiden aldığı simitleri, çevredekilere dağıttı.



Daha sonra AK Parti Cihanbeyli İlçe Teşkilatınca, Belediye konferans salonunda düzenlenen programa katılan Elvan, önce "yeter söz milletin" diyerek yola çıktıklarını, daha sonra da "durmak yok, yola devam" dediklerini söyledi.



Elvan, Türkiye'nin son 15 yılda büyük kalkınma hamlesi gerçekleştiğini, bunu da milletin desteğiyle başardıklarını belirterek, milletin verdiği güçlü destekle birçok engeli aştıklarını, aşmaya da devam ettiklerini vurguladı.



16 Nisan'dan sonra vesayet engelini görmek istemediklerini anlatan Elvan, milli iradenin önüne konulan engelleri, duvarları tamamıyla kaldırmak istediklerini dile getirdi.



Elvan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yeni bir yaklaşım ve sistem olarak niteleyerek, "2023 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'nin daha gelişmiş ve kalkınmış hale gelmesi için bu çabayı sarf ediyoruz. 15 Temmuz gibi darbe girişimlerinin yaşanmaması için, güçlü bir hükümet ve yönetim anlayışı için, güçlü Meclis ve yargı için yeni anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz." diye konuştu.



Dünyada büyük değişimler yaşandığını, böyle bir ortamda güçlü liderliğin önem taşıdığına işaret eden Elvan, yeni hükümet sisteminin güçlü liderliğin önünü açacağını dile etirdi.

YARGI GÜÇLENECEK



Elvan, anayasa değişikliğinde hakimler ve savcılar kurulunun üye sayısının 13 olacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Yeni sistemde 13 üyenin 7'sini Meclis, nitelikli çoğunlukla seçiyor. Çoğunluk sağlanamadığında kuraya tabi tutulacak. Cumhurbaşkanı ise 4 üye seçiyor. Doğal üyeler de Adalet Bakanı ve müsteşarıdır. Mevcut yapıya baktığınızda bürokrasinin atama yaptığını görüyorsunuz. Yargı millet adına karar verdiğine göre, milletin temsilcileri yargının idaresini atamalı diye düşünüyoruz. Son derece demokratik bir yaklaşım ki onu yapıyoruz yeni sistemde. Demokrasiye güç katan, yürütmeye daha dinamik yapı veren, daha hızlı karar alma mekanizması doğuran yürütme yapısı, güçlü yasama ve yargıdan oluşan, yasama, yürütme, yargının birbirinden ayrı yapıda olduğu sistem oluşturuyoruz."



Elvan, programın sonunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan'a çiçek verdi.



Bakan Elvan, daha sonra Altınekin'de Belediyesi Düğün Salonu'nda, AK Parti İlçe Teşkilatınca düzenlenen "Kararımız Evet" programında, milletin hayrına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"SEN NASIL AVRUPA BİRLİĞİ'SİN?"



Bundan sonra da milletin hayrına olan çalışmaları yürüteceklerini aktaran Elvan, şunları söyledi:



"Bu anayasa değişimine terör örgütleri, FETÖ, Kandil ve vesayet odakları karşı çıkıyor. Almanya'nın tutumunu hep birlikte gördük. Almanya, bakanlarımızı konuşturmak istemedi. Aynı şekilde Hollanda... Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Almanya'ya yönelik açıklamaları oldu. Değerli Avrupa Birliği mensubu, sen bırak Türkiye'yi kendi birliğine bak. Kendi birliğindeki anti demokratik uygulamalara bak. Sen nasıl Avrupa Birliği'sin? Hani senin demokratik değerlerin, hani çok kültürlülüğün? Bir ülkenin bakanının Almanya'ya gelip konuşma yapmasından rahatsız olan ülkeyi, senin Avrupa Birliği olarak uyarman gerekir. Onların dikkatini çekmen gerekir. 'Avrupa Birliği değerlerini yok sayıyorsun' demen gerekir. Konuşacaksan kendi üye ülkelerine konuş. Bırak Türkiye'yi."