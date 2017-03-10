Semih Gençlerbirliği karşılaşmasında oynayamayacak

Galatasaray Kulübü, yapılan antrenmanda sakatlık geçiren futbolcular Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Galatasaray Kulübü, yapılan antrenmanda sakatlık geçiren futbolcular Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçı öncesi dün yapılan idmanda topuk ağrısı hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynı idmanın ardından sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandı." denildi.



Öte yandan, Semih'in Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyeceği, Chedjou'nun durumunun ise maç saatine kadar kontrol edileceği öğrenildi.