Şemdinli'de çocuklar için park ve oyun alanı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şemdinli Belediyesi tarafından ilçeye 4 çocuk parkı ile bir aile oturma parkı yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Şemdinli Belediyesince ilçede inşa edilen 5 park, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.



Görevlendirmenin ardından alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık veren belediye, sosyal alanda da çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ekipleri bu kapsamda ilçe genelinde 4 çocuk parkı ile bir aile oturma parkı yaptı.



Beşevler ve Ayrılık Mahallelerindeki parklara gelen çocuklar ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi.



Vatandaşlardan İslah Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların parklarda çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.



Eskiden çocukların evlerde kapalı ortamlarda sıkıldığını anlatan Arıcı, "Parkların yapılmasıyla hem biz hem de çocuklar çok mutlu olduk. Kaymakamımıza ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. İsteğimiz bu tür çalışmaların devam etmesidir." dedi.



Mustafa Bilmez isimli çocuk da derslerinden arta kalan zamanlarda ve hafta sonları arkadaşlarıyla parklara gelerek zaman geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini ifade etti.



