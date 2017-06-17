Şemdinli'de çatışma

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Derecik beldesi Yeşilova köyü bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen gözetleme faaliyeti sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.



1 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, 1 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 RPG-7 roket atar, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 uzun namlulu silaha ait 5 adet dolu şarjör ve 1 adet sırt çantası ele geçirildi.