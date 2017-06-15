Şemdinli kırsalında ölü terörist bulundu

Şemdinli kırsalında teröristler ile çıkan çatışma sonrası yapılan arazi aramasında bir kadın teröristin cesedi bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şemdinli kırsalında teröristler ile çıkan çatışma sonrası yapılan arazi aramasında bir kadın teröristin cesedinin bulunduğu bildirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Şemdinli'nin Tekeli kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonrası yapılan arazi tarama faaliyetinde bir kadın teröristin cesedinin bulunduğu duyuruldu.



Bilgilendirmede, Hakkari'de 1 Ocak 2017'den bugüne kadar 228, 4 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar da toplam 794 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.



Bu arada, Şemdinli'nin Örencik mezrasında 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde ise 18 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.